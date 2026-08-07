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中友彰化店聯外道路公展中 民眾憂「百貨好了路未通」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中友百貨彰化店預計2029年開幕營運，彰化市公所提出停車場南側出口自南瑤路168巷延伸至中山路的道路開闢計畫，目前由彰化縣府辦理都市計畫變更公開展覽，8月10日將舉辦公開說明會。圖／彰化縣府提供
中友百貨彰化店預計2029年開幕營運，彰化市公所提出停車場南側出口自南瑤路168巷延伸至中山路的道路開闢計畫，目前由彰化縣府辦理都市計畫變更公開展覽，8月10日將舉辦公開說明會。圖／彰化縣府提供

彰化中友百貨工程進度受到關注，彰化市公所提出停車場南側出口自南瑤路168巷延伸至中山路二段的道路開闢計畫，目前由彰化縣府辦理都市計畫變更公開展覽，8月10日將舉辦公開說明會，後續仍須送都市計畫委員會審議，也讓外界關注是否會出現「百貨蓋好了，道路還沒好」的情況。

中友百貨彰化店2023年8月14日動土，規畫地下4層、地上21層鋼骨建築，結合百貨商場、餐飲、影城及停車空間。目前工程持續施作中，依現況推估，整體完工時程恐延至2029年。

依中友百貨交通動線規畫，基地北側設置汽車入口，南側設置汽、機車出口及機車出入口。不過百貨開發後，預估將增加曉陽路、旭光西路、仁愛路等周邊道路車流，因此彰化市公所規畫開闢一條8公尺寬計畫道路，讓汽、機車可由停車場直接連通至東側中山路二段，分散交通流量。

彰化市公所表示，規畫中的兩條聯外道路分別銜接仁愛路及中山路，是未來紓解百貨車流的重要動線。其中南瑤路銜接仁愛路的道路，市民代表會已同意待中友百貨主體工程興建至一樓後，即可啟動土地徵收程序，預計今年9月提送代表會審議相關預算，若程序順利，從土地徵收到道路鋪設完成約需兩年。

此次公開展覽內容，主要針對停車場南側出口、自南瑤路168巷延伸至中山路的都市計畫變更案。該案先前因地主同意比例未達要求，未獲縣府同意而卡關，今年重新辦理調查，由於部分土地屬共有，目前地主同意比例約三分之二。

不過地方人士指出，徵收範圍多屬無臨路土地，無法指定建築線，土地利用本就受限，若能依市價辦理徵收，多數地主接受度不低。

彰化縣政府建設處表示，此次完成公開展覽及說明會後，將會把民眾意見一起提送縣都市計畫委員會審議，由都委會綜合公益性及開發需求審議；由於本案內容相對單純，會盡快加速辦理。

彰化 都市計畫 中友百貨

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