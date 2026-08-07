專家：以功代金 難改焚燒金紙民俗習慣

環境部長期推動「替代燒」理念，鼓勵民眾以公益取代部分金紙焚燒，民俗專家認為，祭祀金紙減量是趨勢，但不能曲解宗教意義；彰化地方宮廟也坦言，現代人生活壓力大，經濟焦慮感重，宮廟活動盛行、信眾祈福需求高，實際減量並不容易。

環境部與地方政府多年來推動「以功代金」，鼓勵民眾將原本購買金紙的費用改為愛心捐款，過去中央並提供全台四大超商捐款管道，方便民眾參與。

彰化縣政府近年也配合推廣，二○二三年推出捐款送咖啡活動，之後陸續贈送埔鹽順澤宮冠軍帽、芬園茉莉花粉及田尾小盆栽等宣導品，帶動捐款金額突破廿五萬元，較活動初期成長約八成。

彰化環保局指出，中央檢視政策成效後發現，整體金紙進口量並未明顯下降，今年暫停四大超商代收捐款服務，研擬其他推動方向。

民俗專家蒲慶峰表示，隨著環保意識提升，祭祀簡化、適度減少焚燒金紙是未來趨勢，但燒紙錢是民眾慎終追遠、表達孝心的重要儀式，「以功代金」把原本要燒給祖先的錢拿去捐給別人，已曲解金紙在祭祀中的意義，「這樣功德到底是給誰？」

彰化地方宮廟則表示，祭改、補運等民俗科儀仍需焚燒一定數量的金紙，加上近年「天赦日」祈福風潮盛行，不少信眾為求財運、補運，都會準備大量金紙，要改變長久以來的祭祀習慣並不容易。

另有宮廟指出，平時配合政府宣導適度減量沒有問題，但農曆七月被稱孝親月，中元普度更有普施孤魂、普濟眾生的意涵，「孤魂野鬼都出來了，讓祂們口袋空空說不過去」，認為推動環保祭祀仍須兼顧民間信仰。