集中焚燒 彰化宮廟金紙超量需付費

環境部推動輔導宮廟減香、減金及紙錢集中燃燒等環保措施，台中市從二○一九年到去年的減幅近百分之六十七，反觀彰化縣部分大型宮廟金紙進廠量減量成效有限，環保局將對未達減量標準的宮廟，依一般廢棄物代處理費標準收費，並要求自行載運至焚化廠。

彰化環保局統計，彰化縣目前配合金紙集中焚燒的宮廟約三百家，進廠量由二○一○年的一二○六公噸，增加至二○二四年的一五八三公噸，去年集中焚燒量減為一四八五噸。

環保局分析，配合金紙集中燒的宮廟增加，但部分宮廟金紙使用量不減反增，甚至一次中元普度就可能產生約五十公噸金紙。縣府過去提供免費載運及集中處理服務，降低露天焚燒的汙染，也希望透過收費制度，達到減量效果。

環保局指出，新制針對年度處理量超過五十公噸，且未達減量目標的宮廟，超過五十公噸部分，依每公噸一千六百卅元支付處理費，並自行載運金紙送至焚化廠。

環保局指出，減量目標以二○二五年紙錢處理量為基準，自去年起每年須比前一年減少百分之十，只要逐年達成目標即可免收處理費。目前符合收費條件的宮廟不到十家，多屬香火鼎盛、金紙使用量較大的廟宇。

除了宮廟外，縣內家戶及社區大樓也可申請紙錢集中清運服務，去年全縣共設置二百四十四處集中清運點，鼓勵民眾使用環保金紙或紙質較薄金紙，並輔導宮廟將整套金紙拆開販售，讓信眾依需求選購。

彰化市公所寺廟室管理十五間公有寺廟，公所表示，因金紙採共同採購，明年度標案將採購有環保標章或紙質較輕的金紙，配合減量政策；鹿港地藏王廟則指出，坊間常見一張一千萬元庫錢、一千張往生錢等紙錢，若改用面額較大的紙錢，也有助減少金紙使用量。

台中市推動金紙減量，到去年底，全市紙錢使用量已從二○一九年的三千六百七十五公噸下降至一千二百廿二公噸，減幅近百分之六十七，紙錢集中燃燒總量累計四點一萬公噸，減量成效良好。

台中市政府說明，台中市前年底全台首創「以米功代金」，紙錢變身以結合平安米、疏文及祈福卡，每份可減碳三百克，統計去年九月至今，已輔導八十家宮廟紙錢減量與替代措施推廣，其中以米代金一千五百份（等於七百五十公斤），推估削減ＰＭ二點五排放約零點一六七公噸。