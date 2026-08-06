快訊

報喜！非農低於預期 台指期夜盤大漲近千點、站回45K

獨／姜厚任小24歲女友遭爆「當小三還有老公小孩」 女網友怒揭黑歷史

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

半年海賺650億！台中國際會展中心吸客140萬人次 房市逆勢坐穩交易王

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國際會展中心。記者趙容萱／攝影
台中國際會展中心。記者趙容萱／攝影

台中國際會展中心「會展經濟」大噴發，啟用不到半年，逾140萬人次到訪、創造650億元商機，市府完成二期工程招標，力拚全國最大會展中心。會展經濟的外溢效益帶動房市，台中市今年前七月房市交易，西屯區逆勢達3618戶，年增67.8%，躍居購屋交易最熱區。

經發局統計，台中國際會展中心今年3月23日開幕以來，吸引逾140萬人次到訪，創造逾650億元商機，今年預計舉辦超過56場展覽，展現台中會展經濟強勁發展動能。

二期工程預計明年上半年動工，完工後，東西兩側展館總量可達4460個標準展攤，屆時台中國際會展中心將超越台北，躍升為全台規模最大的國際級會展中心。

鄉林不動產研究室分析，台中具備精密機械、自行車、半導體等強大產業鏈。會展中心的啟用落實了「水湳前店、中部後廠」的模式，讓海外買主看展後直接走訪工廠，將短期參展人流轉化為採購、投資與設置企業總部。

鄉林不動產研究室說明，會展經濟的外溢效益反映在房市交易。根據台中市地政局統計，台中市今年前七月建物買賣移轉2萬1698戶，年減9.3%；其中，西屯區逆勢達3618戶，較去年同期增加1462戶，年增67.8%，躍居交易量第一；受惠於台中國際會展中心、中央公園及綠美圖等重大建設到位，周邊預售案平均單價站穩「7字頭」。

鄉林集團董事長、商總榮譽理事長賴正鎰認為，會展中心是城市升級的「超級接單平台」。二期完工後，台中將升級為中台灣的「產業接單與國際商務門戶」，西屯可望承接企業總部與高端商務需求，北屯則提供居住、消費及人口移入空間，逐步形成「國際會展生活圈」。

台中 房市

延伸閱讀

賴正鎰：台中水湳躍升國際會展新核心 西屯前七月房市交易逆勢增七成

交通塞爆有解？台中國際會展中心+水湳轉運10線公車營運 交通局出招了

台中水湳轉運中心啟用！交通建設落地補強機能品牌建商深耕交亮眼成績

台灣文博會品牌商展 幻奇星劇院熱鬧揭幕

相關新聞

彰化兩前瞻停車場使用率低於3成 連兩年被審計室糾正

彰化縣完工啟用的路外停車場有4處，彰化市延平公園地下停車場、員林市三和公園地下停車場連續兩年被彰化縣審計室點名使用率偏低；彰化縣政府今表示，延平停車場以月租占多數，三和停車場因鄰近路邊停車位很多，將研議提高路邊停車收費，引導民眾使用地下停車場。

台中暑假熱氣球、自行車嘉年華 相繼推出親子放電攻略接力登場

暑假進入尾聲，台中市擁有山、海、屯、城多元旅遊資源，今年特別串聯「我是登山王」、「2026台中石岡熱氣球嘉年華」及「2026台中電影Fun-In季」，整合暑期親子活動資源，八月重磅推出「暑假親子放電攻略」，串聯山林健行、自行車騎旅、熱氣球嘉年華到戶外電影放映，打造一系列兼具運動與休憩的暑期盛宴，一路精彩精彩歡樂到8月底。

彰化OHCA存活率升至35.17% 4輛508萬「行動急診室」加入搶命行列

彰化縣消防局今天舉辦救護車聯合捐贈儀式，獲贈4輛高規格救護車，總價值逾2032萬元，將配置於田尾、員林、溪湖及伸港分隊，隨著救護設備持續提升，彰化縣到院前心肺功能停止（OHCA）病患存活率，已由2019年的20.4%提升至2025年的35.17%，截至目前成功搶救543名急性心肌梗塞患者。

中友彰化店聯外道路公展中 民眾憂「百貨好了路未通」

彰化中友百貨工程進度受到關注，彰化市公所提出停車場南側出口自南瑤路168巷延伸至中山路二段的道路開闢計畫，目前由彰化縣府辦理都市計畫變更公開展覽，8月10日將舉辦公開說明會，後續仍須送都市計畫委員會審議，也讓外界關注是否會出現「百貨蓋好了，道路還沒好」的情況。

全台最高 大安媽祖像第三季完工

台中海線居民期盼十三年的「大安媽祖文化園區」，媽祖石雕像工程已進入最後階段，目前花崗岩石板已搭組至脖子部位，台中市觀光旅遊局指出，預計今年第三季完工，雕像連同基座達五十三點六公尺，將成為台灣本島最高的媽祖雕像。

集中焚燒 彰化宮廟金紙超量需付費

環境部推動輔導宮廟減香、減金及紙錢集中燃燒等環保措施，台中市從二○一九年到去年的減幅近百分之六十七，反觀彰化縣部分大型宮廟金紙進廠量減量成效有限，環保局將對未達減量標準的宮廟，依一般廢棄物代處理費標準收費，並要求自行載運至焚化廠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。