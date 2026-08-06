半年海賺650億！台中國際會展中心吸客140萬人次 房市逆勢坐穩交易王

台中國際會展中心「會展經濟」大噴發，啟用不到半年，逾140萬人次到訪、創造650億元商機，市府完成二期工程招標，力拚全國最大會展中心。會展經濟的外溢效益帶動房市，台中市今年前七月房市交易，西屯區逆勢達3618戶，年增67.8%，躍居購屋交易最熱區。

經發局統計，台中國際會展中心今年3月23日開幕以來，吸引逾140萬人次到訪，創造逾650億元商機，今年預計舉辦超過56場展覽，展現台中會展經濟強勁發展動能。

二期工程預計明年上半年動工，完工後，東西兩側展館總量可達4460個標準展攤，屆時台中國際會展中心將超越台北，躍升為全台規模最大的國際級會展中心。

鄉林不動產研究室分析，台中具備精密機械、自行車、半導體等強大產業鏈。會展中心的啟用落實了「水湳前店、中部後廠」的模式，讓海外買主看展後直接走訪工廠，將短期參展人流轉化為採購、投資與設置企業總部。

鄉林不動產研究室說明，會展經濟的外溢效益反映在房市交易。根據台中市地政局統計，台中市今年前七月建物買賣移轉2萬1698戶，年減9.3%；其中，西屯區逆勢達3618戶，較去年同期增加1462戶，年增67.8%，躍居交易量第一；受惠於台中國際會展中心、中央公園及綠美圖等重大建設到位，周邊預售案平均單價站穩「7字頭」。

鄉林集團董事長、商總榮譽理事長賴正鎰認為，會展中心是城市升級的「超級接單平台」。二期完工後，台中將升級為中台灣的「產業接單與國際商務門戶」，西屯可望承接企業總部與高端商務需求，北屯則提供居住、消費及人口移入空間，逐步形成「國際會展生活圈」。