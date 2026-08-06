斥資2.3億改善排洪 彰化板本排水一期工程預計2028年4月完工

彰化縣板本排水流彰化縣經秀水鄉、大村鄉後匯入石笱排水，因通洪能力不足，近年豪雨期間多次造成地方淹水，縣政府斥資2.32億元辦理板本排水第一期改善及橋梁改建工程，今天由縣長王惠美主持動土儀式，預定2028年4月完成，可提升防洪能力。

王惠美表示，為改善極端降雨造成大村鄉、秀水鄉積淹水問題，板本排水改善工程總經費約2.32億元，其中經濟部水利署補助1.72億元、縣府自籌6000萬元，此次工程將改善自板本排水與石笱排水匯流口往上游約690公尺河段，拓寬兩側護岸並改建3座橋梁，預定2028年4月完工，可改善排洪瓶頸，同時提升道路通行安全。

王惠美表示，除板本排水改善工程外，今年1月已開工、由縣府投入4875萬元的「加錫排水（第一期）治理工程」，兩項工程總經費近2.81億元，將新設約640公尺分流箱涵，把上游水量分流至板本排水，配合下游河道拓寬及橋梁改善，形成「加錫分流、板本暢排」整體治理模式，兼顧上下游排水能力，更有效降低淹水風險。

水利署第四河川分署長張朝恭表示，彰化縣縣管區域排水多達218條，治水工作複雜，第四河川分署將持續與縣府合作，加速改善排水瓶頸，提升整體排洪量能，打造更安全的生活環境。

縣府表示，板本排水改善工程在施工前，已完成地方說明會，向居民說明工程內容、施工期程及交通維持措施，施工期間如造成短暫不便，盼民眾體諒。工程完工後，將有效提升區域防洪能力及交通安全，降低大村、秀水地區積淹水風險，保障居民生命財產安全。

彰化縣板本排水流彰化縣經秀水鄉、大村鄉後匯入石笱排水，縣政府斥資2.32億元辦理板本排水第一期改善及橋梁改建工程，預定2028年4月完成，可提升防洪能力。圖／縣府提供

彰化縣板本排水流彰化縣經秀水鄉、大村鄉後匯入石笱排水，因通洪能力不足，近年豪雨期間多次造成地方淹水。圖／縣府提供

彰化縣板本排水流彰化縣經秀水鄉、大村鄉後匯入石笱排水，縣政府斥資2.32億元辦理板本排水第一期改善及橋梁改建工程，預定2028年4月完成，可提升防洪能力。圖／縣府提供