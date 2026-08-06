幸福要搶快！彰化單身聯誼80名額今開放報名 首日名額已過半

因應少子化、晚婚及未婚人口增加，彰化市公所扮演紅娘，自2020年起舉辦單身聯誼活動，報名都十分踴躍，至今已成功促成10對新人步入婚姻。今年訂9月5日舉辦，自今天起至11日開放報名，招募20至40歲未婚男女各40人參加，報名到今天下午已逾一半名額，搶好姻緣動作要快。

市公所今天為單身聯誼活動宣傳，邀請去年參加活動、今年7月完成結婚登記的新人分享愛情故事，為活動成果做最佳見證。

市公所表示，今年的單身聯誼活動，將跳脫傳統餐敘聯誼形式，結合實境解謎、戶外探索與團隊合作，由專業團隊規劃互動關卡，讓參加者在共同完成任務的過程中自然交流、培養默契。

活動地點選在香山步道．東方公園，除保留總額3萬元解謎獎金外，也首度串聯彰化在地蔬食品牌，安排享用自助饗宴，讓參加者在輕鬆自在的氛圍中交流，並體驗彰化的人文特色與健康飲食文化。

活動除提供解謎獎金外，成功配對者可獲紀念禮品；若於2028年12月31日前完成結婚登記，市公所將加贈2萬元商品禮券作為新婚賀禮，以實際行動鼓勵青年成家。

彰化市長林世賢表示，未婚聯誼不只是交友活動，市公所六年來，持續推出文化體驗、美食走讀、古蹟巡禮、愛情課堂及實境解謎等多元主題，累計促成10對新人共組家庭，顯示符合年輕世代需求的活動設計，能有效提升參與意願，未來也將持續結合彰化特色景點與在地資源，打造具品牌特色的聯誼活動，讓更多青年在探索城市的同時遇見幸福。

報名網址：https://forms.gle/PCbu6KM98Ma4TbY89。