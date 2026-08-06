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列冊獨居老人僅3788人 彰化啟動5.2萬戶「敲敲門」訪查需要照顧者

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣列冊的獨居老人只有3788人，主要是來自被動通報，為更完整掌握長者生活狀況，縣府將主動針對全縣戶籍僅有1人的5萬2千多戶進行訪查，預計以2年時間完成。記者劉明岩／攝影
彰化縣列冊的獨居老人只有3788人，主要是來自被動通報，為更完整掌握長者生活狀況，縣府將主動針對全縣戶籍僅有1人的5萬2千多戶進行訪查，預計以2年時間完成。記者劉明岩／攝影

彰化縣目前65歲以上的老人達25萬人，占全縣人口的20.84%，邁入超高齡社會，但目前列冊的獨居老人只有3788人，主要是來自被動通報，為更完整掌握長者生活狀況，建立更完善的社區照顧安全網，縣府將主動針對全縣戶籍僅有1人的5萬2千多戶進行訪查，預計2年內完成。

彰化縣政府今天舉辦「敲敲門 讓愛傳進門」獨居老人訪查作業啟動記者會，宣布縣府將整合26個鄉鎮市公所、10個社會福利團體及129個社區照顧關懷據點，共投入720位關懷員，攜手警政、民政等單位，展開全縣獨居老人全面訪查工作。

社會處長王蘭心表示，此次訪查將主動了解65歲以上單獨居住長者的生活狀況、親友及鄰里互動情形，以及居家安全等，藉由主動發掘需要關懷的對象，依風險等級提供關懷訪視、電話問安、送餐、緊急救援等服務，讓有需要的長者及早獲得協助。

社會處指出，為提升長者受訪意願並防範詐騙，所有訪查人員均須遵守「二會三不」原則，包括會配戴訪員證、會主動出示公文，不洩漏個資、不要求提供帳戶、存摺或印章，也不詢問與訪查無關的資料。民眾如有疑慮，可撥打1999或訪查專線753-2345、753-2360查證。

社會處表示，此次結合公私部門，透過「主動走訪、愛不漏網」的理念，將政府關懷送進每位獨居長者家中，期盼做到及早發現、及時協助，避免遺漏需要照顧的長輩，打造更完善的在地關懷網絡。

財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心董事長李金水表示，感謝縣府積極為彰化縣長者及獨居老人提供更溫暖的服務，讓社會不再感覺冷漠無情。

彰化縣列冊的獨居老人只有3788人，主要是來自被動通報，為更完整掌握長者生活狀況，縣府將主動針對全縣戶籍僅有1人的5萬2千多戶進行訪查，預計以2年時間完成。記者劉明岩／攝影
彰化縣列冊的獨居老人只有3788人，主要是來自被動通報，為更完整掌握長者生活狀況，縣府將主動針對全縣戶籍僅有1人的5萬2千多戶進行訪查，預計以2年時間完成。記者劉明岩／攝影

照顧者 獨居老人 照顧

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