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台中流行影音中心11月底啟用　議會下月將考察現場狀況

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
多名議員關心台中流行影音中心還剩3個多月啟用，市府卻還沒有公布任何具體規畫，議會將在9月初實地考察。記者陳敬丰／攝影
多名議員關心台中流行影音中心還剩3個多月啟用，市府卻還沒有公布任何具體規畫，議會將在9月初實地考察。記者陳敬丰／攝影

台中流行影音中心完工近6年，仍未啟用，市府預計今年11月底營運，目前正在內部裝修。議員質疑，離預計的啟用時間剩下3個多月，市府還是無法說清楚具體的內部規畫和活動內容，議會決議將在9月初到中流現場考察，確認是否真能在今年底如期開放。

中流原名中台灣電影中心，中市府耗資17億元打造，2020年底完工報竣，採取委外營運，但招商並不順利，兩次招商皆無人投標，市府2023年決定更名為台中流行影音中心，並拓展全館內容，從原本的電影主題，延伸到ACG、流行音樂等等，2024年底和廠商簽約。

台中市議會交通地政委員會今天審查2025年市府決算，其中從區段徵收作業基金編列共約1640萬元，用於台中電影推廣園區博物館，截至去年底執行率掛0。市府說明，該批預算將設置公共藝術，目前正在第二次鑑價會議，預計2027年底會完成。

民進黨議員黃守達表示，中流預計今年11月底開放營運，但直到現在還沒公布完整的規畫內容，以這次公共藝術設置為例，總要先知道中流館內有那些規畫和主題，才能確定公共藝術的方向來甄選吧？根據市府先前給的資料，現在中流就是大雜燴，ACG、電影、音樂，什麼都有，但講不出核心理念。

新聞局副局長陳瑜回應，先前提供的初步規畫內容，包含電影院、VR實境體驗與漫畫IP等等，不過具體完整的項目，有一些廠商希望保留，有一些則還在文化局審議，目前不方便公開；公共藝術的甄選主要與電影元素相關，市府有提供10部影片做為AI生成影像的參考。

黃守達不滿，上述內容過於空泛，他想知道的是具體的規畫，照理說2020年就完工，期間議員也不斷詢問，應該要有很清楚的理念規畫，市府卻一直拿不出來。同黨議員陳淑華說，既然如此，本次議會有安排2天市政考察，正好可以去中流現場看看狀況。

陳瑜表示，目前中流內部還在內裝中，恐怕不適合參觀。黃守達質疑，如果現在還無法進入參觀，11月要怎麼對外營運？陳淑華認為，就算不進入內部，也可以在館外考察。

交通地政委員會召集人黃馨慧裁示，9月7日、8日都是市政考察，交通地政委員會安排其中一天考察中流現狀，也請新聞局在10天之內把相關規畫的書面報告送交各議員。

台中流行影音中心完工將近6年，市府預計今年11月底啟用。圖／台中市政府提供
台中流行影音中心完工將近6年，市府預計今年11月底啟用。圖／台中市政府提供

台中 考察 議員

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