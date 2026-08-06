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歷經13年期盼！大安媽祖雕像 Q3完工 將成台灣本島最高媽祖像

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大安媽祖文化園區的媽祖石雕像工程已進入最後階段，目前花崗岩石板已搭組至脖子部位，預計今年第三季完工。記者黑中亮／攝影
大安媽祖文化園區的媽祖石雕像工程已進入最後階段，目前花崗岩石板已搭組至脖子部位，預計今年第三季完工。記者黑中亮／攝影

承載台中海線居民13年期盼的「大安媽祖文化園區」，迎來重大關鍵進展！園區內的媽祖石雕像工程已進入最後階段，目前花崗岩石板已搭組至脖子部位，台中市觀光旅遊局指出，預計今年第三季即可正式完工。該座雕像加上基座總高達53.6公尺，其中30公尺高的雕像主體相當於18層樓高，完工後將一舉成為台灣本島最高的媽祖雕像。

大安媽祖文化園區的興建過程可謂一波三折，該計畫最初於前市長胡志強任內規劃籌備，8年多前在前市長林佳龍任內完成基座部分；然而，因雕像主體涉及宗教信仰議題，台中市議會當年決議不得動用公務預算興建，市府轉而尋求民間捐贈，致使雕像工程一度懸而未決，直到興富發文化藝術基金會表達全額捐贈意願，這座懸宕多時的海線重要地標才得以順利推進與完整呈現。

觀旅局表示，媽祖雕像主體由知名藝術家柯建華設計，樣貌參考大甲鎮瀾宮「二媽」林默娘雕像，頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手執如意面向大海，展現守望台中海線的莊嚴姿態。雕像整體採用花崗石打造，依序組立多達693塊石材，總重量高達1170公噸，工程浩大。

為進一步活化園區整體空間，觀旅局近年積極推動海線觀光發展，規劃於大安媽祖文化園區廣場兩側，設置兩件大型公共藝術雕塑作品「雨露恩澤」與「風和日麗」；兩件作品高度約4.5公尺、長寬達5至8公尺，材質特別選用316亮面不鏽鋼鍛造，呈現晶瑩剔透的視覺效果。公共藝術工程預計於今年10月底完工，屆時遊客可穿梭其間拍照打卡，預計將成為園區另一大觀光亮點。

台中市觀旅局強調，大安區擁有平坦寬闊的沙灘與湛藍海景，是中台灣最美的海景地區之一。大安媽祖文化園區作為海線重大觀光建設，完工後將發揮強大集客效應，未來可串聯高美濕地、台中海洋館、梧棲觀光漁港及鰲峰山公園等周邊知名景點，打造完整的濱海觀光廊道，為地方帶來嶄新發展契機，帶動台中海線觀光產業的永續發展。

大安媽祖文化園區的媽祖石雕像工程已進入最後階段，目前花崗岩石板已搭組至脖子部位，預計今年第三季完工。記者黑中亮／攝影
大安媽祖文化園區的媽祖石雕像工程已進入最後階段，目前花崗岩石板已搭組至脖子部位，預計今年第三季完工。記者黑中亮／攝影

媽祖 台中 台中市

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