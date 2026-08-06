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彰化台鳳社區夜間水鹿成群出沒　衝撞騎士險摔車

中央社／ 彰化6日電

有民眾昨天凌晨騎機車行經彰市台鳳社區產業道路，用手機拍下一群水鹿過馬路時剛好和另1輛機車相撞，害機車騎士差點摔車；當地里長指出，該路段常有水鹿出沒，盼縣府協助解決。

民眾昨晚在社群軟體貼出影片，影片拍攝地點為彰化市台鳳社區靠近中彰快速道路的產業道路，影片中先看見1隻水鹿站在路旁，沒多久遠方有1輛機車出現，機車行駛到一半時，突然出現3隻水鹿穿越產業道路，剛好和機車相撞，機車騎士差點摔車，至於3隻水鹿則已逃逸。

貼文民眾婉拒受訪，只透過社群軟體傳訊息說明，影片是在5日凌晨拍攝，他已不是第一次在該路段看見水鹿，拍下影片只是要提醒大家山區夜間真的要特別注意野生動物。

彰化市台鳳里長劉寶存接受中央社記者電訪時說，台鳳里周邊地區有時會聽到里民說有水鹿出沒，水鹿都是從山上跑下來的，希望縣府相關單位協助解決。

彰化縣政府農業處則以文字說明，明年度已編列相關預算針對熱區鹿隻族群進行減量控制並進行族群規模調查，目前仍以個案處理受困鹿隻及救傷鹿隻為主，請民眾於鹿隻出沒熱區交通路段應減速慢行，如果遇見鹿隻出沒也以避免與野生動物接觸為原則。

水鹿 騎士 彰化

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