彰化警車老舊逾兩成須汰換 縣府5千萬新購82輛警車今成軍

彰化縣審計室針對去年縣警局的審核報告，指彰化縣警局部分車輛逾齡且耗損率偏高，要求警局檢討。在縣府支持下，在預算以及追加預算4920萬元，採購警用巡邏車40輛、偵防車輛、中型巴士1台，還有巡邏機車33輛，今天成軍，加入打擊犯罪陣容。

依據彰化縣審計室指出，警察勤務24小時晝夜輪替執行，警用車輛零組件耗損率高，逾齡有影響勤務之虞，並衝擊第一線員警安全。彰化警察局去年即編充列汰換及實警用車輛與設備經費6934萬餘元改善，但直到去年8月為止，彰化縣各式警用汽車計414輛，達汰換標準者97輛（23.43％），其中已使用逾15年者計有 7 輛、行駛里程數已逾25萬公里者有5輛，且近3年度維護費用合計達199萬餘元，要求檢討處理。

為了改善縣警局部分警用車輛逾齡且耗損率偏高問題，彰化縣政府在今年本預算及追加預算共4920萬元，共採購警用巡邏車40輛、偵防車8輛、中型巴士1台，還有巡邏機車33輛，希望大幅地提升治安的機動性，保障民眾生命安全。

彰化縣警局今天上午在縣警局停車場舉辦新車的授車典禮，由警察局長陳世煌代表接受，縣長王惠美表示，「工欲善其事，必先利其器」，縣府及縣議會均全力支持汰換警車，期使大幅地提升治安的機動性，保障民眾生命安全。

王惠美表示，除了升級裝備之外，目前有16個警用廳舍陸續興建，4個廳舍已經完工，2個正在加緊興建中，另外10個廳舍目前正在規劃設計中，希望能讓警察同仁有優質安全且現代化的辦公廳舍。更由電力開發協助金撥付1191萬元，提供警察局採購無人機、手持式拉曼光譜分析儀、抗彈頭盔、微型攝影機等應勤裝備器材，以全力支持提升警察科技偵查能量。

彰化縣警察局採購警用巡邏車40輛、偵防車輛、中型巴士1台，還有巡邏機車33輛，今天成軍，加入打擊犯罪陣容。記者劉明岩／攝影