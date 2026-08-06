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大坑9號步道驚見建築廢棄物 參選人邱于珊帶地主報警揪偷倒者
民眾黨台中市北屯區市議員參選人邱于珊今上午指出，有人把廢棄物偷倒在九號步道，嚴重破壞環境和影響觀瞻，希望警方和環保局揪出偷倒者，還給大家清潔空間。
環保局稽查大隊承辦人員說，傾倒的位置在道路旁，大概是一輛小貨車的量。初步研判是有人把建築廢棄物倒在那兒，已請警方調閱監視錄影器，追查傾倒者和廢棄物來源，以追究責任。
邱于珊說，據了解，偷倒的位置在東山路轉經補路附近，有拆卸下來的門框、木板等，環保局人員現場勘查，認為應該是建築廢棄物，而地點則是在私人土地上。
她說，九號步道是民眾登山休閒的熱門去處，大家都應該共同維護，卻有人在此丟棄廢棄物。因為是私人土地，她已帶著地主向警方報案，請警方和環保局合作，共同把破壞環境的人逮到。
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