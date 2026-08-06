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台中神岡中山路360巷逢雨必淹 會勘找到主因3個月內改善

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡區社口里中山路360巷中段常淹水，每逢豪雨道路瞬間變成小河，立委楊瓊瓔、中市議員羅永珍今天邀高速公路局中區養護工程分局台中工務段、台中市養工處、神岡區公所及社口里長陳金地會勘。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
台中市神岡區社口里中山路360巷中段常淹水，每逢豪雨道路瞬間變成小河，立委楊瓊瓔、中市議員羅永珍今天邀高速公路局中區養護工程分局台中工務段、台中市養工處、神岡區公所及社口里長陳金地會勘。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

台中市神岡區社口里中山路360巷中段常積淹水，每逢豪雨道路成小河，立委楊瓊瓔、中市議員羅永珍今天邀高速公路局中區養護工程分局台中工務段、台中市養工處、神岡區公所及社口里長陳金地會勘，現場勘查發現，高速公路涵洞口排水流向及巷道側溝阻塞是淹水的兩大主因，高公局允諾3個月內完成改善，中央、地方將建立定期巡檢及清淤機制。

會勘時，社口里長陳金地當場掀開排水格柵，跳入側溝內實地量測指出，側溝深度約90公分，但底部淤積約20公分，排水斷面明顯縮減。他表示，中山路360巷中段每遇豪雨，雨水便無法及時宣洩，居民苦不堪言；除了側溝淤積外，高速公路路面排水箱涵與巷道側溝銜接設計也有檢討空間，導致水流受阻，希望高公局、市府養工處及神岡區公所共同改善，並加強側溝維護，才能徹底解決淹水問題。

羅永珍議員服務處執行長陳清崧表示，中山路360巷住戶每逢豪雨就憂心雨水倒灌，巷道積水最高曾淹至半個輪胎高，車輛難以通行，住戶也擔心積水流入住家，生活受影響。他要求高速公路局中區養護工程分局、台中市養工處及神岡區公所建立固定巡檢及預防性清淤制度，在汛期及颱風季前主動巡查，避免淹水情況一再發生。

楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益建議高公局應檢討調整高速公路涵洞口排水方向，提升排水效率，全面檢視高速公路路面排水箱涵與中山路360巷側溝的銜接情形，避免造成路面積淹水。高公局邊坡除草後應同步清運割除雜草，避免草屑堵塞涵管及側溝；神岡區公所也應於汛期及颱風前後加強側溝清淤，提升整體排水效能。

高公局中區養護工程分局台中段表示，日前派員勘查時發現，高速公路下方排水涵管洞口確有淤積情形，已於8月3日完成清淤，並同步清除圍籬內雜草及堆積物，未來將於汛期及颱風季前定期巡檢、清理，維持排水設施正常運作。

台中工務段指出，清理涵管時一併檢視中山路360巷側溝，發現地方排水溝阻塞情形嚴重，研判也是造成積淹水的主要原因之一，已建議台中市政府建設局養工處及神岡區公所納入定期巡檢及清淤作業。針對地方建議調整涵洞口排水流向及全面檢討高速公路排水箱涵銜接360巷側溝等改善方案，承諾於3個月內完成改善。

台中市神岡區社口里中山路360巷中段常淹水，每逢豪雨道路瞬間變成小河，立委楊瓊瓔、中市議員羅永珍今天邀高速公路局中區養護工程分局台中工務段、台中市養工處、神岡區公所及社口里長陳金地會勘。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
台中市神岡區社口里中山路360巷中段常淹水，每逢豪雨道路瞬間變成小河，立委楊瓊瓔、中市議員羅永珍今天邀高速公路局中區養護工程分局台中工務段、台中市養工處、神岡區公所及社口里長陳金地會勘。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

台中 楊瓊瓔 淹水

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