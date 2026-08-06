明年全面禁廚餘養豬 南投率先祭5000元補助鼓勵家戶自處理

南投縣政府因應中央逐步禁止廚餘養豬政策，推出家用廚餘機補助計畫，8月5日起至10月30日受理申請，符合資格的家戶購買符合規定的廚餘機，可補助購置金額49%，每台最高補助5000元，每戶限補助1台，今年更取消設籍年限限制，也不設補助名額上限，盼從家庭源頭減少廚餘，降低清潔隊收運及後端處理負擔。

南投縣副縣長王瑞德表示，中央因應非洲豬瘟防疫，自115年1月1日起已禁止家戶廚餘養豬，並規畫116年1月1日起全面禁止廚餘養豬，廚餘去化管道逐步縮減，地方政府未來在收運及後端處理都將面臨更大挑戰。

王瑞德指出，廚餘含水率高、容易腐敗，若未妥善處理，不僅增加垃圾重量，也容易產生臭味、汙水及病媒蚊蟲，因此縣府除持續強化既有廚餘處理設施，也希望透過補助家用廚餘機，鼓勵民眾在家自行處理果皮、菜葉及剩飯等廚餘，從源頭減量，降低廚餘重量、體積及含水率，減輕清潔隊收運及後端處理設施負荷。

他表示，縣府也正規畫興建大型有機廢棄物處理中心，因應觀光及餐飲業大量廚餘處理需求，建立更完善的廚餘處理體系。

環保局長李易書表示，補助對象為具有南投縣戶籍的一般家戶，每戶限補助1台，曾於111年度申請並獲補助者不得再次申請，公司行號、各級機關及學校不適用，發票若開立統一編號也不受理。

環保局指出，補助機型包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型及粉碎型等。其中乾燥研磨型可降低約80%至90%的廚餘體積，改善異味及汙水問題，處理後的乾燥碎屑可依產品說明作為居家植栽使用；粉碎型則須將處理後廚餘妥善收集，交由清潔隊回收，不得直接排入污水管線或排水設施，以免造成管線阻塞及增加污水處理負荷。

環保局表示，補助受理至115年10月30日止，民眾購買符合規定的家用廚餘機後，須檢附購買發票、產品資料、保固書或產品說明書、戶口名簿影本及匯款帳戶等文件，以郵寄方式向環保局提出申請；購買發票須為115年8月5日以後開立，且產品型號須符合補助規定。

南投縣政府推出家用廚餘機補助，每台最高補助5000元，鼓勵民眾從家庭源頭減少廚餘，降低清潔隊收運及後端處理負擔。圖／南投縣政府提供