台中市社宅消保宣導圖卡竟出現五星國徽　市府：審查疏失已緊急下架

台中公園的社會住宅電梯內，近日出現一張「消費者保護法」宣導公告，公告上「中央／地方政府」的圖案竟是一張神似中共國徽的五星標誌，議員批市府把關失靈。市府表示，該圖案是AI製作後審查疏漏，已全面下架，引發社會疑慮，市府會深刻檢討改進。

有網友發現，台中公園社宅電梯中的消保法公告裡，在「組織行政」一欄，介紹主管機關的圖案上，「中央／地方」的圖案是紅底並鑲上5顆黃色星星，極為神似中共國旗五星旗；該宣導是住宅發展工程處政風室的宣導公告，右下角也有印上公告專章，註明該公告由Gemini AI生成。

民進黨議員周永鴻批評，AI可以協助行政作業，但不能取代審核工作，既然文宣由AI生成，主管機關應該檢視內容再對外張貼，該公告出現疑似五星旗的圖案，代表從設計、審稿、核定到張貼，每道程序都沒發現問題，這說明行政審核出了問題。

周永鴻強調，政府可以善用AI，但不能把行政責任交給AI，更不可以把AI當成行政疏失的藉口；如果連政風室的宣導公告都無法做好基本的把關，市民當然有理由質問，台中市政府的螺絲是不是鬆得太厲害了？

住宅處表示，該文宣是同仁使用AI工具製作圖卡時，內部審查機制疏漏，住宅處發現後，第一時間將該宣導品全面下架；對於該文宣引發的社會疑慮，住宅處向社會大眾致歉，將深刻檢討改進。