啦啦隊女神李多慧來了！ 石岡熱氣球嘉年華8月22起登場

「2026台中石岡熱氣球嘉年華」將於8月22日至24日在石岡區土牛運動公園登場。活動有台東天后宮媽祖造型熱氣球首度在台中升空，規劃熱氣球繫留體驗、音樂晚會、夜間光雕秀、美食市集及親子活動；台中市民政局長吳世瑋表示，活動首日邀請韓籍人氣啦啦隊女神李多慧擔任開幕嘉賓。

吳世瑋表示，李多慧熱愛走訪台灣，陽光親切的形象深受民眾喜愛。她去年曾到台東國際熱氣球嘉年華朝聖，今年首次受邀到石岡擔任開幕嘉賓，從熱氣球活動參與者走上開幕舞台，延續與台灣熱氣球活動的緣分。

石岡區長徐天龍表示，今年活動以「石岡起飛．幸福山城」為主題，串聯「幸福、好食、音樂、親子」四大主軸，規劃熱氣球展演、音樂演唱、親子互動及特色市集等豐富內容，三天活動精彩。8月22日晚上將由人氣天團玖壹壹壓軸演出；8月23日晚間由金曲歌王蕭煌奇接力開唱，並攜手琳誼 Ring帶來限定驚喜合唱。楊淨宇、吳雨璇、SONNiE桑尼、核果人NUTS、王牌樂團及中信兄弟啦啦隊等人氣卡司也將輪番登台。

石岡區公所表示，活動期間同步規劃完善接駁服務及交通疏導措施，建議民眾多加利用大眾運輸及接駁車前往，並留意現場交通管制資訊。