影／全台郵局唯一「蘋果」招牌ATM 福壽山農場啟用成打卡點

海拔高達2240公尺、被稱遠的要命的福壽山農場，全台唯一蘋果招牌郵局ATM日前啟用，提供遊客24小時提款、轉帳，並且支援無卡提款等全方位金融服務，遊客到福壽山農場購買農特產品或住宿時，不用擔心現金不夠用，還要開車15分鐘跑到6公里外的梨山提款，可愛的蘋果外型招牌也成為遊客最新的打卡熱點。

台中郵局局長陳樂明在啟用典禮中表示，偏遠山區設置與維護ATM的建置成本極高，每年營運成本高達百餘萬元，過往評估使用率相對有限。在國軍退除役官兵輔導委員會與福壽山農場的積極爭取下，中華郵政秉持回饋社會與企業責任，不計成本落實高山偏鄉金融服務，建置此座ATM，以滿足每年廣大高山遊客與在地居民的緊急資金需求。

福壽山農場場長林奇輝感謝台中郵局的全力挺身支持。他說農場多年來積極爭取設置提款機，如今夢想終於實現。過去常有遊客反映在農場看到高品質的水果、名茶想多買一些，卻苦於現金帶不夠；現在有24小時無卡提款與提款服務，遊客來場消費再也不用擔心手頭緊，能更盡情體驗高山農特產品的魅力。

福壽山農場與台中郵局表示，這座全台最高的郵局ATM，象徵高山金融服務的最後一塊拼圖順利補齊，更融合了在地農特產意象與現代便利科技。未來將持續優化高山旅遊環境，讓每位造訪福壽山農場的國人與遊客，都能享受更加安心、便利且豐富的高山假期體驗。