全台最大 水湳轉運中心啟用 打造7轉7接樞紐

斥資四十六億元打造、號稱全國最大的台中水湳轉運中心昨啟用，市府強調將成為「七轉七接」交通樞紐，不過能否真正串聯國道與重大交通節點，仍待中央支持與後續工程銜接。

市長盧秀燕主持啟用典禮表示，水湳轉運中心未來將導入二十六條長途客運、逾九條市區公車路線，整合計程車、汽機車、YouBike及捷運等七種運具，打造便捷轉乘系統。她強調，市府正推動「四大轉運中心」布局，包含已營運的豐原轉運中心、昨日啟用的水湳轉運中心，以及預計年底完工的台中火車站轉運中心與規畫中的烏日轉運中心，盼強化山、海、屯、市交通串聯。

不過，轉運效益關鍵仍在對外銜接，盧秀燕指出，水湳轉運中心三、四樓已預留連接國道一號空間，地下一樓亦預留機場捷運介面，未來可望串聯台中國際會展中心、綠美圖及流行影音中心等重大建設，帶動水湳經貿園區整體發展。

地方民眾則憂心，一樓市區公車專用月台啟用後，將有十線公車進駐營運，恐增加周邊交通負荷。對此，交通局長葉昭甫表示，轉運中心入口與出口各退縮一個車道，作為備用大客車專用區，並規畫約一百公尺長引道導入月台席位，整體容受度充足，可有效降低對周邊交通衝擊。

轉運中心一樓已規畫九條市區公車路線與一條接駁車路線今日上路，並設置YouBike二點零水湳轉運中心（經貿路）與（水湳轉運中心中科路）兩處租借站。

公車業者則表示，十線公車今日正式營運後，民眾前往台中國際會展中心即可直接搭乘，且轉運中心仍保有充足停車空間，有助提升整體轉乘效率。

交通局指出，配合啟用推出停車優惠，即日起至九月四日停車免費，九月五日至十二月五日享八折優惠，西屯區港尾里里民另有九五折回饋，盼吸引民眾使用轉運設施。