賴清德總統重炮轟台中食安破口 中市府：政治口水凌駕守護食安心血

賴清德總統今天赴台中參加民進黨行動中常會，會中重炮轟台中是非洲豬瘟與食安破口，必須換一個市長。中市府今晚再度回應，批評賴總統不思召集相關部會研究對策，反而特地南下批盧，是將政治口水凌駕於守護食安的心血。

台中市府副秘書長、發言人林谷隆指出，今年遠見雜誌的縣市長施政滿意度調查，盧秀燕滿意度六成七，而美麗島電子報近期所做的民調中，賴總統滿意度則是四成四，賴卻批盧的滿意度在中部縣市排名靠後？分數低嘲笑分數高令人不解。

林谷隆強調，致癌油風暴已是系統性食安危機，從大豆油燒到苦茶油，連進口的南瓜籽油都被驗出苯駢芘超標；賴總統不召集行政院與相關部會商討對策，卻跑來台中罵盧秀燕，是政治口水凌駕於守護食安的心血，總統應三思。

林谷隆表示，食藥署長姜至剛已坦承，7月4日的油品下架會議中，中聯油總經理全程在場，會中更做成「問題油品含量20%以下不用下架」的決策；出事廠商竟能參與中央重大決策，如此亂象還請賴清德總統多多關心。

台中市副市長鄭照新稍早也表示，賴總統如此發言，應該是因為民調大幅落後而做出的選舉語言，可以體諒；市民的眼睛是雪亮的，希望總統不要為了輔選開金口，卻成為民主最大破口。