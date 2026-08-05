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全台最狂「轉運站」！盧秀燕燕化身帶貨女王：史努比二周備貨「秒殺」
改運不必跑遠！台中水湳轉運中心今啟用，市長盧秀燕致詞時大玩諧音梗，邀請民眾多加使用，也可以來此「轉運」，轉一圈就出運了；盧秀燕還化身「帶貨女王」逛與國際知名IP「Snoopy」史努比聯名快閃店，並指該店買氣爆棚，二周的存貨首日就「秒殺」，展現交通樞紐結合萌經濟的驚人威力。
盧秀燕今天主持啟用典禮時，她邀請與會貴賓示範如何「自轉三圈」轉運。盧秀燕說，來這個地方不但可以達到搭乘不同的交通工具轉運的目的，同時也可以「轉運」，來這邊轉一圈，就出運了，天天好運，祝福大家。
交通局長葉昭甫指出，水湳轉運中心結合休閒與觀光元素，落實盧秀燕「富市台中、新好交通」施政理念。今天的啟用典禮也結合「Snoopy」主題活動，在南側大草皮設置6座大型氣球裝置藝術，東側廣場打造主題打卡牆。
葉昭甫指出，「Snoopy」主題活動8月1日至8月15日舉行，周末更推出Snoopy快閃商店及室內市集，邀請市民前來感受水湳轉運中心的全新魅力。
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