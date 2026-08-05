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交通塞爆有解？台中國際會展中心+水湳轉運10線公車營運 交通局出招了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國際會展中心。記者趙容萱／攝影
台中國際會展中心。記者趙容萱／攝影

台中市水湳轉運中心今啟用，地方民眾憂慮，附近台中國際會展中心開展周邊交通塞爆，明天一樓市公車專用月台啟用，共有十線公車營運恐衝擊交通。對此，交通局長葉昭甫說，轉運中心入口處、出口處各退縮一個車道，轉運中心內有百米引道，降低交通衝擊，樓下還有1867席汽機車停車格，一個月內免收停車費。

台中國際會展中心今年3月開幕以來，吸引逾137萬人次參觀，加上周邊綠美圖等大型場館啟用，開展期間周邊交通塞爆、找不到車位惹民怨。

台中市西屯區港尾里里長為楊忠義說，附近的台中國際會展中心開展期間交通塞爆，周邊中清路、環中路，以及中清交流道與台74線出現壅塞，現在居民最擔心的是明天將有10線的市區公車開始營運，恐會衝擊交通，建議交通局做好分流。

葉昭甫說明，交通局在轉運中心入口處退縮一個車道，設置百米長備用大客車專用區，進入到轉運中心規畫百米引道，推估可儲放二、三十輛大客車，轉出往環中路也退縮一個車道設置百米大客車專用車道，不影響既有車道。

台中公車聯營管委會主委羅乙棋說，明天一樓市公車專用月台啟用，將有十線公車營運，以後要到台中國際會展中心、綠美圖可以不用自行開車，搭公車就可以到，且可提高轉運效益，且轉運中心樓下有614席汽車位、1253席機車位，可提高轉乘效益，對改善交通有幫助。

交通局指出，市府慶祝水湳轉運中心啟用，推出停車優惠方案，即日起至9月4日停車場全面免收停車費；即日起至今年12月5日，停車費享8折優惠，西屯區港尾里里民另可再享95折回饋。

台中市水湳轉運中心今啟用。記者趙容萱／攝影
台中市水湳轉運中心今啟用。記者趙容萱／攝影

台中市水湳轉運中心今啟用，入口處退縮一個車道，設置百米長備用大客車專用區。記者趙容萱／攝影
台中市水湳轉運中心今啟用，入口處退縮一個車道，設置百米長備用大客車專用區。記者趙容萱／攝影

台中市水湳轉運中心一樓市公車專用月台明天啟用，共有十線公車營運。記者趙容萱／攝影
台中市水湳轉運中心一樓市公車專用月台明天啟用，共有十線公車營運。記者趙容萱／攝影

台中市水湳轉運中心今啟用。記者趙容萱／攝影
台中市水湳轉運中心今啟用。記者趙容萱／攝影

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