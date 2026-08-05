賴總統批中部5縣市長吊車尾 王惠美冷回：總統您終於想到彰化了

賴清德總統今天赴台中參加民進黨行動中常會致詞時，指稱「盧秀燕的個人滿意度遠不及高雄市長陳其邁，在中部5縣市中也只贏過彰化縣長王惠美」，無端被波及的王惠美回應說：「總統您終於想到彰化了！希望您多多關心全台第一大縣彰化，有您的支持與鼓勵，彰化的改造才會成功」！

王惠美是極少數藍營縣市長，基於對總統尊重，在總統下鄉時會陪同參訪 ，並趁機爭取二林精密機械園區開發案及彰化交流道特定區等開發案，在去年的彰化設計展中，賴總統還應王惠美邀請前來彰化觀看台灣設計展，政壇還傳出賴總統有意延攬王惠美擔任內政部長。

賴總統今年大年初三到鹿港天后宮參拜時，還特別為王惠美8年來為彰化的辛苦表示感謝，更是難得溫馨場面。沒想到事隔半年，賴總統今在中常會，卻點名王惠美在中部五縣市長滿意度吊車尾。

對於賴總統的點名，王惠美以「總統您終於想到彰化了！行政院都沒有向總統報告，所以總統很多事情都沒深入了解！在惠美心中：彰化人贏！才是真正的贏！」為題，做出回應。

王惠美說，彰化提出的二林精密機械園區開發案，環境部環評大會擱置了8年，都沒有排入大會議程，請問賴總統您知道嗎？提出要接管明道大學，教育部卻不同意，賴總統您知道嗎？有關彰化發展的彰交特定區都市計劃，已經第5度送內政部審議，賴總統您知道嗎？彰化的捷運路網，交通部至今尚未核定，賴總統您知道嗎？

王惠美說，她很努力的在改造彰化的未來，就像兩年前提出要在彰交特定區裡面規劃大巨蛋，如今新北市、台中市、高雄市都提出類似的計劃，但彰化提案卻還在內政部審議，希望賴總統多多關心彰化的發展，主動替彰化人排除發展的問題，多多關心全台第一大縣彰化，有您的支持與鼓勵，彰化的改造才會成功。