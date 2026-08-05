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南投補助買家用廚餘機上限5千 減收運處理負荷

中央社／ 南投縣5日電

南投環保局宣布今天至10月30日，補助民眾購買符合規定的家用廚餘機，每台最高補助5000元，盼鼓勵縣民從家庭端減少廚餘產生及排出量，共同減輕清潔隊收運與後端處理負荷。

防範非洲豬瘟、守護台灣養豬產業，農業部去年12月公告，2027年1月1日起全面禁止廚餘養豬，轉型期間有條件使用廚餘養豬、輔導廚餘養豬場全面轉用飼料，各縣市政府也可自行訂定及公告，提早禁止廚餘養豬。

鼓勵民眾從家庭端落實廚餘減量、降低廚餘清運量，南投縣政府環境保護局8月5日至10月30日辦理「南投縣家用廚餘機推廣補助計畫」，民眾購買符合補助規定家用廚餘機，依實際購置金額49%核算，每台最高補助新台幣5000元，限設籍南投縣民、每戶補助1台。

環保局今天辦理推廣記者會表示，曾於2022年度申請並獲核定家用廚餘機補助者，這次不再受理申請，且補助僅限一般家戶民眾，公司行號、各級機關、學校等單位不補助，補助機型包含生物分解型、乾燥處理型、混合處理型、粉碎型，不補助冷凍型廚餘機。

南投縣副縣長王瑞德說，隨著廚餘去化管道減少，地方政府在廚餘收運、暫存及後端處理面臨更大挑戰，除持續強化既有廚餘收運及處理設施，更重要是源頭減量，因此縣府補助購置家用廚餘機，鼓勵在家減量及資源化處理，縣府也規劃興設大型有機廢棄物處理中心。

環保局長李易書表示，廚餘含水率高且易腐敗，長時間存放易產生異味、孳生果蠅，若將未經處理的廚餘混入一般垃圾，會增加垃圾重量及清潔隊收運、轉運與後端處理設施負荷。

李易書說，家用廚餘機透過加熱乾燥、研磨方式處理廚餘，每次操作時間約3至6小時，可降低廚餘含水率，並減少約80%至90%體積，處理後的乾燥碎屑可用於居家植栽，若無再利用需求，也可依規定併入一般垃圾，盼透過家戶減少廚餘排出體積及清運負荷。

南投 補助 廚餘機

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