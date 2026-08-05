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為期3天的彰化縣民運動大會開幕 2279名選手同場競技
為期3天的彰化縣民運動大會今天開幕，縣長王惠美表示，縣府除持續培育優秀選手，也積極完善運動環境，推動八大生活圈全民運動館建設，目前彰北、彰南國民運動中心及和美全民運動館已投入服務，鹿港全民運動館、二林樂活運動館興建中，溪湖、田中及北斗等地運動館也規劃中，朝打造「運動宜居城市」目標邁進。
彰化縣民運動會共有來自全縣26個鄉鎮市、2279位選手參賽，角逐趣味競賽、田賽、徑賽及混合運動等各項競賽，且將遴選優秀選手代表彰化參加今年10月於高雄舉辦的全國田徑錦標賽。
王惠美表示，縣府持續推動「運動宜居城市」，以「拔尖、獎勵、留才」三大方向完善競技人才培育制度，做選手最堅強的後盾。今年全國中等學校運動會，彰化健兒勇奪24金、28銀、32銅，共84面獎牌，金牌數創近五年最佳成績；上屆全國田徑錦標賽也榮獲2金、1銀、3銅佳績，充分展現彰化深耕基層體育與培育競技人才的豐碩成果。
開幕典禮中也表揚10位推展體育有功人員，包括和群國中體育組長張日銘、埔鹽國中專任運動教練張瀛云、福興國中運動教練潘孟宏、大同國中體育組長謝惠靜、陽明國中運動教練蕭詠日、伸港國中教師姚宏欣、大竹國小運動教練黃奕琵、合興國小體衛組長王國泰、大成國小會長丁仲謙及水尾國小社團教練黃圳傑，表彰他們長期投入基層體育教育與人才培育的貢獻。
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