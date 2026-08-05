快訊

零件脫落？台東漢光演習戰車逃生門掉路上 軍方回應

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

聽新聞
0:00 / 0:00

為期3天的彰化縣民運動大會開幕 2279名選手同場競技

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣民運動大會今天起到7日在彰化縣立體育場舉行，今天上午在體育館舉辦開幕典禮，共有兩千多位選手參賽。記者劉明岩／攝影
彰化縣民運動大會今天起到7日在彰化縣立體育場舉行，今天上午在體育館舉辦開幕典禮，共有兩千多位選手參賽。記者劉明岩／攝影

為期3天的彰化縣民運動大會今天開幕，縣長王惠美表示，縣府除持續培育優秀選手，也積極完善運動環境，推動八大生活圈全民運動館建設，目前彰北、彰南國民運動中心及和美全民運動館已投入服務，鹿港全民運動館、二林樂活運動館興建中，溪湖、田中及北斗等地運動館也規劃中，朝打造「運動宜居城市」目標邁進。

彰化縣民運動會共有來自全縣26個鄉鎮市、2279位選手參賽，角逐趣味競賽、田賽、徑賽及混合運動等各項競賽，且將遴選優秀選手代表彰化參加今年10月於高雄舉辦的全國田徑錦標賽。

王惠美表示，縣府持續推動「運動宜居城市」，以「拔尖、獎勵、留才」三大方向完善競技人才培育制度，做選手最堅強的後盾。今年全國中等學校運動會，彰化健兒勇奪24金、28銀、32銅，共84面獎牌，金牌數創近五年最佳成績；上屆全國田徑錦標賽也榮獲2金、1銀、3銅佳績，充分展現彰化深耕基層體育與培育競技人才的豐碩成果。

開幕典禮中也表揚10位推展體育有功人員，包括和群國中體育組長張日銘、埔鹽國中專任運動教練張瀛云、福興國中運動教練潘孟宏、大同國中體育組長謝惠靜、陽明國中運動教練蕭詠日、伸港國中教師姚宏欣、大竹國小運動教練黃奕琵、合興國小體衛組長王國泰、大成國小會長丁仲謙及水尾國小社團教練黃圳傑，表彰他們長期投入基層體育教育與人才培育的貢獻。

彰化縣民運動大會今天起到7日在彰化縣立體育場舉行，今天上午在體育館舉辦開幕典禮，由彰化縣長王惠美主持，並率領縣府一級主管、各鄉鎮市首長及國中小校長參與100公尺競走。記者劉明岩／攝影
彰化縣民運動大會今天起到7日在彰化縣立體育場舉行，今天上午在體育館舉辦開幕典禮，由彰化縣長王惠美主持，並率領縣府一級主管、各鄉鎮市首長及國中小校長參與100公尺競走。記者劉明岩／攝影

彰化縣民運動大會今天起到7日在彰化縣立體育場舉行，今天上午在體育館舉辦開幕典禮，共有兩千多位選手參賽，現場表演大會舞。記者劉明岩／攝影
彰化縣民運動大會今天起到7日在彰化縣立體育場舉行，今天上午在體育館舉辦開幕典禮，共有兩千多位選手參賽，現場表演大會舞。記者劉明岩／攝影

彰化縣民運動大會今天起到7日在彰化縣立體育場舉行，今天上午在體育館舉辦開幕典禮，共有兩千多位選手參賽。記者劉明岩／攝影
彰化縣民運動大會今天起到7日在彰化縣立體育場舉行，今天上午在體育館舉辦開幕典禮，共有兩千多位選手參賽。記者劉明岩／攝影

彰化縣 彰化 選手

延伸閱讀

全國技能競賽落幕 中彰投分署奪7金7銀7銅

從嘉義打進世界舞台 永慶高中林耘蓁世界盃木球賽一口氣奪3牌

彰化28校校長異動11人退休 教育處長蔡金田卸任返暨大執教

台體大排球列車首度開進嘉義縣市 巡迴7校扎根基層體育

相關新聞

影／員林滑板場成「鐵板燒」幼童一碰起水泡 實測可烤熟蛋、肉

近日高溫炎熱，彰化縣員林市條和東街滑板場傳出幼童遭燙傷事件，今天上午實地測試發現，滑板設施表面溫度約攝氏55度，接近中午更飆破80度，將生雞蛋與肉片放置在鐵板上約2分鐘，蛋白幾乎凝固、肉片也快速變色，宛如「鐵板燒」。員林市公所表示，將儘速增設熱傷害警示標誌，提醒民眾注意安全。

父親節當晚台中鰲峰山要「送肉粽」？警方未接獲喪家申請

台中市清水區知名鰲峰山今天傳出將有送肉粽儀式，父親節當天晚上進行，消息傳出引起地方人士議論和擔心。清水分局今天表示，尚未接到喪家申請，警方今天主動聯繫後，喪家表明將向派出所提出活動和路線申請。

陳見賢缺席中常會 低調回應「未擔黨職」未談鄭麗文喊話

國民黨行動中常會今天移師新竹縣，替黨籍縣長參選人徐欣瑩助陣，然而初選失利的副縣長陳見賢並未現身。對於未出席原因，陳見賢表示，雖有收到活動通知，但因目前未擔任黨職，僅是一般黨員身分，因此未特別出席。

影／「美女刺客」挑戰全台最大鎮長 草屯藍綠對決拚升格縣轄市

南投草屯是全台最大鎮，民進黨徵召「美女刺客」衛福部次長林靜儀辦公室前秘書張媛婷，挑戰國民黨鎮長簡賜勝。升格縣轄市成選戰關鍵，張今宣布參選，即與縣長參選人温世政提出「升級」政見；簡賜勝則說，將延續其政策穩健前行。

機車修理業者太常吃檢舉 中市修正8公尺以上道路都能開業

台中市都市計畫法自治條例規定，汽車和機車修理業者若位於居住區內，必須設置在超過12公尺寬的道路上，以免影響居住環境，但現行許多機車修理行無法滿足此條件，經常被檢舉開罰。中市多名議員提案，修法改為8公尺寬以上道路都能設置機車修理行。

台中市議員楊典忠之妻離世 賴清德總統到場拈香致意

民進黨台中市議員楊典忠之妻喻梅芝日前離世，靈堂設在台中市清水區，賴清德總統今天中午到場拈香致意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。