陳見賢缺席國民黨中常會 低調回應「未擔黨職」未談鄭麗文喊話

國民黨行動中常會今天移師新竹縣，替黨籍縣長參選人徐欣瑩助陣，然而初選失利的副縣長陳見賢並未現身。對於未出席原因，陳見賢表示，雖有收到活動通知，但因目前未擔任黨職，僅是一般黨員身分，因此未特別出席。

國民黨主席鄭麗文致詞時則公開喊話，強調陳見賢「永遠是國民黨的一分子」，未來第一線戰鬥絕對需要他，「不要感覺自己孤單或被遺忘，國民黨絕對不會忘記你」。

鄭麗文表示，雖然陳見賢今天未出席中常會，但大家平時仍經常與他聯繫、鼓勵打氣，希望新竹縣能「關關難過關關過」，國民黨必須全面大團結、總動員，發揮戰力守住新竹。不過，對於鄭麗文公開喊話，陳見賢對此並未多作回應。

國民黨新竹縣黨部指出，主委楊文科曾當面向陳見賢發出邀請，黨部也另行邀請。由於陳見賢目前擔任黨部榮譽主任委員，過去一直是黨內重要核心代表，因此邀請參與相關活動。