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台中水湳轉運中心啟用 預留銜接國道系統平台

中央社／ 台中5日電

台中水湳轉運中心今天啟用，市長盧秀燕表示，未來將陸續導入26條長途客運、至少9條市區公車路線，打造「7轉7接」交通樞紐，3、4樓並預留銜接國道系統的平台。

斥資逾46億元的水湳轉運中心今天舉行啟用典禮，盧秀燕表示，轉運中心不只是停車場，更重要的是將不同交通工具集中整合，讓市民在同一地點即可完成轉乘，不必再為尋找不同站點東奔西跑。

盧秀燕說明，水湳轉運中心未來將陸續導入26條長途客運、至少9條市區公車路線，並整合計程車、自用汽車、機車、YouBike及捷運等7種運具，打造「7轉7接」交通樞紐，成為市民便利往來各地的「交通任意門」。

台中市推動4大轉運中心，盧秀燕指出，第1座豐原轉運中心已完成並投入營運，水湳轉運中心是第2座，今年底前台中火車站轉運中心也將陸續完成，未來再規劃烏日轉運中心，逐步形成4大轉運中心布局。

水湳轉運中心也為城市未來發展預留空間，盧秀燕說，其中3、4樓已預留銜接國道系統的平台，地下空間則預留捷運銜接介面，為未來國道及捷運建設做好準備。同時導入大型車輛廢氣排放處理設備，屋頂設置太陽能發電設施，打造兼具交通轉乘、區域發展及節能減碳功能的現代化交通樞紐。

為慶祝水湳轉運中心啟用，交通局說明，市府推出停車優惠方案，自8月5日至9月4日止，停車場全面免收停車費；115年9月5日起至115年12月5日止，停車費享8折優惠，西屯區港尾里里民另可再享95折回饋。

水湳轉運中心 國道 台中

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