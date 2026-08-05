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影／「美女刺客」挑戰全台最大鎮長 草屯藍綠對決拚升格縣轄市

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
衛福部次長林靜儀辦公室前秘書張媛婷（左）今宣布披綠袍參選草屯鎮長，縣長參選人温世政（右）站台力挺。記者賴香珊／攝影
衛福部次長林靜儀辦公室前秘書張媛婷（左）今宣布披綠袍參選草屯鎮長，縣長參選人温世政（右）站台力挺。記者賴香珊／攝影

南投草屯是全台最大鎮，民進黨徵召「美女刺客」衛福部次長林靜儀辦公室前秘書張媛婷，挑戰國民黨鎮長簡賜勝。升格縣轄市成選戰關鍵，張今宣布參選，即與縣長參選人温世政提出「升級」政見；簡賜勝則說，將延續其政策穩健前行。

草屯全鎮人口逾9.8萬人，是南投縣4大市鎮之一，更是「全台最大鎮」，在選舉中極其關鍵，為每次選戰必爭之地。現任鎮長簡賜勝曾任3屆縣議員，而在議員任內為無黨籍，但2024年改披藍袍在去年草屯鎮長補選勝出，今年尋求連任。

為拿下全台最大鎮，民進黨徵召年僅37歲且擁台師大、台大雙碩士學位，學經歷豐富的張媛婷，當「刺客」挑戰簡賜勝。張媛婷今天於縣黨部宣布參選，温世政站台力挺，並同台高喊「世代接力、草屯升級」，要讓草屯鎮升格縣轄市。

由於，草屯鎮人口逼近10萬人，距離突破10萬人升格為市僅一步之差，成草屯鎮之爭的焦點。張媛婷從社福、安全、產業、交通、區域治理等提出「5大升級」政見，呼應温世政「顧老人、顧囝仔、顧腹肚」政策，兩人共同打造新草屯。

張媛婷說，將完善全齡照顧，興設托育及運動兼具的樂活休閒館；改善道路、人行空間與智慧防災；打造草鞋墩品牌、活絡商圈及青年返鄉；成立青年委員會、推動行動鎮公所；強化高鐵夜間接駁、多元共乘及彈性運輸，串聯中彰投生活圈。

對此，草屯鎮長簡賜勝說，讓草屯升格為市，本來就在其擘劃藍圖，因此補選上任一年半來，他積極建設讓鎮民有感，鎮內人口也不斷增加，他也樂見青年返鄉，而他對自己很有信心，將延續其政策穩健前行，也盼對手理性競爭，乾淨選舉。

衛福部次長林靜儀辦公室前秘書張媛婷（左）今宣布披綠袍參選草屯鎮長，縣長參選人温世政（右）站台力挺。記者賴香珊／攝影
衛福部次長林靜儀辦公室前秘書張媛婷（左）今宣布披綠袍參選草屯鎮長，縣長參選人温世政（右）站台力挺。記者賴香珊／攝影

南投草屯是全台最大鎮，民進黨衛福部次長林靜儀辦公室前秘書張媛婷今宣布參選，挑戰國民黨鎮長簡賜勝。記者賴香珊／攝影
南投草屯是全台最大鎮，民進黨衛福部次長林靜儀辦公室前秘書張媛婷今宣布參選，挑戰國民黨鎮長簡賜勝。記者賴香珊／攝影

2026九合一選舉 南投縣選舉 張媛婷 簡賜勝 草屯

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