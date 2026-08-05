玩轉中藥生活節8/29南投登場 推廣文化與應用

第2屆「玩轉中藥生活節」29日在埔里鎮登場，有中藥展示、中藥市集、體驗等活動，南投縣中藥商業同業公會表示，盼透過豐富、多元內容，吸引更多民眾認識中藥文化與應用。

推廣中藥文化與應用，南投縣中藥商業同業公會29日在埔里鎮立綜合球場舉辦「玩轉中藥生活節」，今天對外宣傳，南投縣中藥商業同業公會理事長陳易昇表示，現今民眾對中藥了解日漸減少，年輕族群也鮮少走入中藥房，希望透過活動讓更多年齡層重新認識中藥。

陳易昇表示，今天記者會現場展示中藥材、本草飾品、虎頭包、中藥擴香石、藥船，讓民眾了解中藥各式面貌；活動當天攤位，包含中藥展示、中藥市集、本草拾香漢方香囊體驗、漢方香牌體驗、漂漆團扇體驗、草本香氛製作體驗等，完成闖關可獲中藥娃娃吊飾與茶包。

陳易昇說，第2屆玩轉中藥生活節延續2024年第1屆精神，透過豐富體驗讓年輕族群更願意了解中藥知識、背後文化及應用；中藥不僅是藥材與技藝，更承載順應時節、調和身心的智慧與文化價值，公會將持續深化專業，推動中藥產業與時代接軌，延續傳統。