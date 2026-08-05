原台中州農會田中倉庫重生 打造「穀倉起藝」空間

彰化縣歷史建築「原台中州農會田中倉庫」修復工程完工，結合藝術創作與手作體驗等打造為「穀倉起藝」，配合本月開幕活動，將邀集105位陶藝創作者共同展出。

彰化縣政府今天舉行「原台中州農會田中倉庫」修復工程竣工典禮，彰化縣長王惠美、文化部文化資產局副局長粘振裕、田中鎮長蕭淑芬及各級民代等人與會。

王惠美表示，這處歷史建築位於田中碾米廠內，為日治後期極具代表性的農業倉庫，建築本體主要為木造結構，外觀採用雨淋板牆並設有扶壁；另外，將山牆改鋼筋混凝土結構，屋架採比利時式桁架，不用過多支柱，是稀少且珍貴的日式穀倉建築。

王惠美說，園區內共7棟建物，縣府民國94年公告登錄為歷史建築，此次完成4棟日式穀倉重現風華，修復工程總經費新台幣8200萬元，感謝文化部補助65％，縣府編列配合款30％，其餘5％由彰化縣農會自籌，工程於112年9月動工，114年12月完工，今年5月順利查驗合格。

粘振裕提及，修復完工後，如何活化運用才是關鍵，期望彰化縣農會能妥善發揮空間效益，規劃為文創園區或青創基地等，讓龐大修復資源達到最大價值。

彰化縣文化局表示，田中倉庫已由縣農會委託東家開發管理顧問有限公司，結合藝術創作、植栽美學、手作體驗與生活文化打造「穀倉起藝」空間，8月正式開幕，14至16日將邀集105位陶藝創作者展出，為開幕增添藝術亮點。