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機車修理業者太常吃檢舉 中市修正8公尺以上道路都能開業

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市原本規定，住宅區內汽機車行只能設置在12公尺寬以上的大路上，許多機車行不符規定頻遭檢舉，議員提案放寬機車行設置條件到8公尺寬以上的路上，法規委員會審議通過。聯合報系資料照
台中市原本規定，住宅區內汽機車行只能設置在12公尺寬以上的大路上，許多機車行不符規定頻遭檢舉，議員提案放寬機車行設置條件到8公尺寬以上的路上，法規委員會審議通過。聯合報系資料照

台中市都市計畫法自治條例規定，汽車和機車修理業者若位於居住區內，必須設置在超過12公尺寬的道路上，以免影響居住環境，但現行許多機車修理行無法滿足此條件，經常被檢舉開罰。中市多名議員提案，修法改為8公尺寬以上道路都能設置機車修理行。

根據都市計畫法台中市施行自治條例第18條，住宅區是為了保護居住環境才畫出，不可以作為若干建築物或土地使用，其中就包含汽車與機車修理業者，不過第3項第10目規定，汽機車修理業者若面臨12公尺寬以上道路，且沒有從事汽車板金和塗裝，不在此限。

台中市議會今天開法規委員會，市議員李中、黃馨慧、朱暖英、陳政顯、張廖乃綸、吳瓊華、李文傑、吳振嘉、賴朝國、蘇柏興、朱元宏、張瀞分提案，請中市府修正相關規定，機車修理業者的設置條件從12公尺路面寬改為8公尺寬。

提案指出，現行規定汽機車修理業者若位於住宅區內，需面臨12公尺寬以上道路，但根據調查，機車修理業者有約半數不符合這項規定，導致頻頻收到民眾檢舉；台南市也有相關規定，與台中不同的是，放寬機車修理業者到8公尺寬，建議中市府參考台南市的標準修正。

都市發展局長李正偉補充，按照議員提案的修正文字，會一併將汽車修理業者也放寬到8公尺寬，但汽車修理業本就比較容易影響住戶，且陳情的主要是機車修理業者，建議放寬機車修理業者到8公尺寬就好，汽車修理業者維持現行的12公尺寬。

李中、黃馨慧等提案議員都贊成都發局的做法，法規委員會召集委員李天生裁示，本案修正通過，都市計畫法台中市施行自治條例第18條第3款第10目改為，汽車修理業者面臨12公尺以上道路且未從事板金及塗裝，以及機車修理業者面臨8公尺以上道路者，不在此限。

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