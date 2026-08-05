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台中市議員楊典忠之妻離世 賴清德總統到場拈香致意

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市議員楊典忠之妻離世，賴清德總統今天到台中市清水區拈香致意。記者游振昇／攝影
民進黨台中市議員楊典忠之妻離世，賴清德總統今天到台中市清水區拈香致意。記者游振昇／攝影

民進黨台中市議員楊典忠之妻喻梅芝日前離世，靈堂設在台中市清水區，賴清德總統今天中午到場拈香致意。

楊典忠日前在臉書悼念妻子寫「老婆，謝謝妳撐了那麼久，不痛了，我們回家了。」地方人士不捨，在其臉書留言請他保重身體。

楊典忠曾在臉書說，這一年多來，他除了市政監督、地方會勘、議會質詢，也多了一個最重要的身分，就是陪伴親愛的老婆一次又一次進出醫院接受治療。他感謝鄉親、親友們每一分有力量的關心與鼓勵，他會繼續陪伴老婆抵抗病魔。他請大家繼續為其妻集氣、祝福。他的集氣發文獲得很多留言和集氣，但仍傳出不幸；楊典忠之妻喻梅芝病逝台中榮總，63歲喻梅芝2年前因病，楊典忠陪同並積極對抗疾病。

賴總統今天中午到清水區拈香致意，楊典忠陪同，賴總統叮嚀楊典忠保重身體。

台中市 議員 賴清德

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