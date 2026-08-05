影／員林滑板場成「鐵板燒」幼童一碰起水泡 實測可烤熟蛋、肉

近日高溫炎熱，彰化縣員林市條和東街滑板場傳出幼童遭燙傷事件，今天上午實地測試發現，滑板設施表面溫度約攝氏55度，接近中午更飆破80度，將生雞蛋與肉片放置在鐵板上約2分鐘，蛋白幾乎凝固、肉片也快速變色，宛如「鐵板燒」。員林市公所表示，將儘速增設熱傷害警示標誌，提醒民眾注意安全。

一名家長日前在臉書社團「員林人大小事」發文表示，帶兒子到條和東街滑板場遊玩時，孩子不慎碰觸場內鐵板，導致手掌燙傷，緊急送醫治療，貼文曝光後，不少網友留言表示曾遇過相同情況。

另有家長分享，今年5月帶4歲多孩子到同一場地遊玩，孩子小腿遭高溫鐵板燙傷，起了一個約成人手掌大的水泡，歷經約兩周照護才痊癒。他表示，滑板場完全沒有遮蔭，金屬設施長時間曝曬後溫度極高，但現場卻未設置高溫警示，容易讓不知情民眾受傷。

不過，也有民眾認為，該場地屬極限運動滑板場，並非一般兒童遊戲場，入口已設有使用須知，明定12歲以下兒童須由家長或教練陪同，並建議配戴護具，家長應評估場地性質，避免讓年幼孩童單獨使用。

員林市公所表示，事發後已第一時間透過臉書私訊聯繫受傷孩童家長，但尚未取得聯繫。公所對孩子受傷深感不捨，也呼籲家長主動與公所聯絡，若符合公共意外責任保險理賠要件，將全力協助辦理理賠及後續醫療關懷。因近期持續高溫，公所將儘速於滑板場增設熱傷害警示標誌，提醒民眾避免在正午時段接觸金屬設施，以降低燙傷風險。