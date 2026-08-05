中市水肥代處理費用一口氣漲到4倍 議員要求說明清楚計算方式

台中市政府今年5月修正一般廢棄物與事業廢棄物代清除處理收費標準，各項廢棄物費用幾乎都大漲，如液體廢棄物（水肥）代處理費用，從每公噸216元上漲到890元。議員認為，十多年沒調漲，現在一口氣大漲過於粗糙，要求市府說明清楚計算方式。

台中市議會今天開法規委員會，審議各項法規，其中一案就是台中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準修正案。環保局副局長陳政良說明，本次修改第三條與第五條，即各項廢棄物代清除處理的收費標準，原標準是2012年實施，已經十多年沒有調整。

市府將代清除固體廢棄物費用從每公噸550元調升到1050元，液體廢棄物則是每公噸200元調升到940元；代處理部分，固體一般事業廢棄物分別調升1000元到1500元不等，並增加高熱值廢棄物，每公噸7520元到9610元，液體廢棄物從每公噸216元調升到890元。

陳政良表示，新的收費標準是依照審計室的報告，以成本研議，並參考周遭縣市的價格，再考量焚化爐的負荷量，針對高熱值廢棄物加收處理費，盼民眾減少生產高熱值廢棄物，增加焚化爐處理量能。

國民黨議員李中指出，今年5月新的收費標準實施後，他陸續收到不少社區大樓反映，水肥代處理費用突然增加到4倍，導致管委會處理費用飆高，不少社區難以接受；既然原標準十多年沒有調整，說明市府本就不在意這個收入，為何不能分年調漲，一定要一次調4倍？

民進黨議員江肇國認為，環保局作法過於倉促，沒有和社會大眾與相關產業充分溝通，說是要反映成本，但成本中竟然還包含水肥場的興建成本與土地使用成本，水肥場都落成幾十年了，到現在還在攤提相關成本，豈非胡亂定價？他建議議會對此項修正案不予備查。

民進黨議員黃守達指出，市府稱調漲費用是根據審計處報告，但審計處2021年計算，水肥每公噸處理成本是493元，2023年時任環保局長還說「沒那麼高，是399元」，現在怎麼會訂出890元這個數字？如果數字可以隨便喊，難怪民眾感到焦慮。

無黨籍議員陳廷秀表示，公共政策要整體考量，提高廢棄物代清除代處理費用有兩層意義，第一是以價制量，提高處理價格減少廢棄物，第二是象徵城市進步，希望民眾更多接入公共汙水系統，而非像過去一樣用便宜的價格請市府抽水肥，政治人物不能只顧著讓民眾「舒服」。

法規委員會召集委員李天生裁示，本案擱置，請市政府提供六都的廢棄物收費標準，以及能否逐年收費、各項成本等完備資料，9月15日再送法規委員會審查；本次修正已經上路，法規委員會無法阻擋，但必須表達態度，議會對這次粗糙的修法有意見。