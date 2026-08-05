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邱建富秀實力…逾半彰化市里長參加座談 拋提高里鄰建設費

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
退出民進黨以無黨籍參選彰化縣長的彰化市前市長邱建富，今天展示基層實力，邀請全市73個里過半里長舉辦「請益座談會」，決心成為彰化市60年來第一位彰化縣長。記者劉明岩／攝影
退出民進黨以無黨籍參選彰化縣長的彰化市前市長邱建富，今天展示基層實力，邀請全市73個里過半里長舉辦「請益座談會」，決心成為彰化市60年來第一位彰化縣長。記者劉明岩／攝影

退出民進黨以無黨籍參選彰化縣長的彰化市前市長邱建富，今天展示基層實力，邀請全市73個里中逾半里長舉辦「請益座談會」，他表示，若當選縣長，會把里鄰建設經費從每年10萬元提高到20萬元，並依人口規模，最高可領取30萬元。

下屆彰化縣長選舉，已知有民進黨提名的立委陳素月、國民黨參選人考紀會前主委魏平政以及邱建富三人，由於陳素月及魏平政的未命區都在南彰化，而邱建富曾當過兩屆彰化市長，在票源較多的北彰化，享有較大知名度及經營基礎，在彰化市更與多數里長頗有交情，因此今天邀集各里長參加座談，顯得相當熱烈。

彰化市里長聯誼會總會長吳秋仁說，彰化市已60年未出過縣長，邱建富在擔任市長9年任內，建設不分藍綠，遇到地方問題都很有效率處理，如此執政經驗正是彰化縣目前有需要，尤其彰化市已60年未出過縣長，他將為邱建富籌組「彰化市里長後援會」，全力支持邱建富。

邱建富表示，如果選上縣長，將延續過去黨市長的做法，持續深入基層 ，建立縣府與里長更直接的溝通管道，快速反應地方心聲，將縣府資源落實到基層。

邱建富表示，彰化縣每個的里鄰建設經費只有10萬元，很多里長反映不夠使用，像台南是13萬元、台中14萬元、台北30萬元，新北及桃園更高達60萬元，彰化縣相較之下明顯不足，他如果當選縣長將提高到20萬元，並依人口規模，最高可領取30萬元。

退出民進黨以無黨籍參選彰化縣長的彰化市前市長邱建富（前排左2），今天展示基層實力，邀請全市73個里過半里長舉辦「請益座談會」，決心成為彰化市60年來第一位彰化縣長。記者劉明岩／攝影
退出民進黨以無黨籍參選彰化縣長的彰化市前市長邱建富（前排左2），今天展示基層實力，邀請全市73個里過半里長舉辦「請益座談會」，決心成為彰化市60年來第一位彰化縣長。記者劉明岩／攝影

2026九合一選舉 邱建富 彰化 里長 無黨籍

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