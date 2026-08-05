台中潭子下鄉考機車駕照127人搶報名 68歲阿嬤重考盼這次能過關

暑假是考駕照旺季，為便利民眾就近取得機車駕照，立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天和豐原監理站在潭子區辦理機車下鄉考照服務，127人報名，剛滿18歲的大學新鮮人參加，74歲阿嬤也到場報名；一名68歲劉張阿嬤是路考重考生，她說4年前考試時因太過緊張而失利，今天希望能過關。

台中市議員賴朝國、潭子區長劉汶軒也到場替考生加油打氣；此次考生最年長74歲阿嬤，最年輕是今天剛滿18歲大學新鮮人。68歲的劉張阿嬤是路考重考生，她說4年前考試時因太過緊張而失利，雖然有汽車駕照，但年紀漸長，很少開車外出，平時還是以騎機車代步最為方便。為了這次考試，她最近抽空到練習場反覆練習，希望這次能順利通過路考。

潭子區長劉汶軒表示，潭子人口持續成長，許多青年升學、民眾上下班及長輩日常採買，都依賴機車作為主要交通工具，感謝立委楊瓊瓔及市議員賴朝國持續爭取辦理下鄉考照服務，讓鄉親不必往返監理站，在熟悉的環境就能完成考照，省下舟車勞頓，也節省交通成本。

市議員賴朝國表示，下鄉考照服務每次都受到鄉親熱烈支持，很多家長陪著孩子一起應試，也有長輩利用這項便民服務完成多年心願，顯示地方考照需求相當殷切。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，楊瓊瓔委員長期關心交通安全與便民服務，爭取國道4號橋下空間設置機車考照練習場，比照監理機關正式考照場地規格劃設，提供民眾平日免費練習，讓考生能提前熟悉路考流程，提高應考信心，也降低考試壓力。