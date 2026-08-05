南投觀音瀑布 8月11日免費重新開放

南投埔里觀音瀑布是「埔霧三瀑」之首，位居台十四縣埔霧公路旁，步道四年前因豪雨致災後封閉，縣府整修後預計十一日重新開放；入園免費，開放時間上午九時至下午五時。

台十四線為往返埔里與仁愛霧社的重要幹道，沿線串聯觀音、彩蝶及夢谷瀑布，素有「埔霧三瀑」之稱，景致優美；其中，觀音瀑布共有三層，最上層落差達六十公尺，水勢壯闊磅礡，為三瀑之首，常有民眾踏青健行，是當地人氣景點。

但觀音瀑布周邊地質敏感脆弱，二○二二年三、四月遭豪大雨侵襲，造成步道沿途多處邊坡土石崩塌或倒木，多處設施損壞，遊客安全堪慮，縣府決定封閉園區整改，不料施工期間天災頻仍，工程延宕，近期總算即將重新開放。

縣府表示，觀音瀑布園區分兩期進行整修工程，整修項目涵蓋步道邊坡、落石防護網工程，施設景觀樓梯塔替代步道，未來若發生地震、颱風等，可避開危險路段，同步增設觀景平台與廁所，通盤改善聯外交通。

由於，從停車場到瀑布園區入口，必須橫越埔霧公路，但該路線車流量大，公路局為此改善斑馬線、交通號誌等，警方也將不定時測速取締，未來視周邊人潮車流再評估設置固定式測速照相桿，保障遊客安全。

觀光處表示，觀音瀑布園區整修已完竣，預計八月十一日重新開放，園區委外經營管理。

觀音瀑布園區雖於入口設有柵欄，但入園免費，目前管制開放時間為上午九時至下午五時；考量當地居民有晨運健行需求，後續將研議延長開放時間。