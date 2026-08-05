快訊

原本關係佳…離職員工欠債「夜闖豪宅行竊」 屏東鎢業董座慘遭殺害

聽新聞
0:00 / 0:00

南投觀音瀑布 8月11日免費重新開放

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投埔里觀音瀑布共有三層，最上層落差達六十公尺，水勢壯闊磅礡，是「埔霧三瀑」之首。圖／南投縣政府提供
南投埔里觀音瀑布共有三層，最上層落差達六十公尺，水勢壯闊磅礡，是「埔霧三瀑」之首。圖／南投縣政府提供

南投埔里觀音瀑布是「埔霧三瀑」之首，位居台十四縣埔霧公路旁，步道四年前因豪雨致災後封閉，縣府整修後預計十一日重新開放；入園免費，開放時間上午九時至下午五時。

台十四線為往返埔里與仁愛霧社的重要幹道，沿線串聯觀音、彩蝶及夢谷瀑布，素有「埔霧三瀑」之稱，景致優美；其中，觀音瀑布共有三層，最上層落差達六十公尺，水勢壯闊磅礡，為三瀑之首，常有民眾踏青健行，是當地人氣景點。

但觀音瀑布周邊地質敏感脆弱，二○二二年三、四月遭豪大雨侵襲，造成步道沿途多處邊坡土石崩塌或倒木，多處設施損壞，遊客安全堪慮，縣府決定封閉園區整改，不料施工期間天災頻仍，工程延宕，近期總算即將重新開放。

縣府表示，觀音瀑布園區分兩期進行整修工程，整修項目涵蓋步道邊坡、落石防護網工程，施設景觀樓梯塔替代步道，未來若發生地震、颱風等，可避開危險路段，同步增設觀景平台與廁所，通盤改善聯外交通。

由於，從停車場到瀑布園區入口，必須橫越埔霧公路，但該路線車流量大，公路局為此改善斑馬線、交通號誌等，警方也將不定時測速取締，未來視周邊人潮車流再評估設置固定式測速照相桿，保障遊客安全。

觀光處表示，觀音瀑布園區整修已完竣，預計八月十一日重新開放，園區委外經營管理。

觀音瀑布園區雖於入口設有柵欄，但入園免費，目前管制開放時間為上午九時至下午五時；考量當地居民有晨運健行需求，後續將研議延長開放時間。

南投 觀音 瀑布

延伸閱讀

苗栗竹南西濱左轉龍江街下班時間回堵 8月31日起平日下班時段分流管制

桃園選情升溫…張善政開講 首站挑黃世杰本命區

「晴空季2026」8月展開 民眾近身感受空總新風景

日治時期全亞洲最大選煉廠！水湳洞「十三層遺址」 成九份觀光景點

相關新聞

午餐政策 何欣純、江啟臣端牛肉

台中市政府今年九月起推出營養午餐免費，包含公私立中小學、高中職弱勢學生，廿四萬人受惠。民進黨台中市長參選人何欣純昨提出，若當選市長，未來營養午餐加碼每周二天鮮奶、三天新鮮水果，每餐餐費提高到八十元；國民黨市長參選人江啟臣也強調，如何在免費中升級是政策重點。

南投觀音瀑布 8月11日免費重新開放

南投埔里觀音瀑布是「埔霧三瀑」之首，位居台十四縣埔霧公路旁，步道四年前因豪雨致災後封閉，縣府整修後預計十一日重新開放；入園免費，開放時間上午九時至下午五時。

選情初探／中市第二選區 藍綠穩 爭關鍵第5席

台中市議員第二選區（沙鹿、清水、梧棲）應選五席，目前呈現至少七人角逐的態勢。整體結構大致延續上屆版圖，國民黨與民進黨各擁兩席的基本盤仍被普遍看好，各界關注焦點則集中在「關鍵第五席」的流向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。