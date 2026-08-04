中捷藍線土建第1標12日開工 9日辦健走活動

台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，繼機電標、機廠標發包後，已發包的台中捷運藍線土建第1標工程12日舉行開工祈福典禮，而「為藍線而走」健走9日登場為開工暖身。

她說，中捷藍線土建工程第1標涵蓋台中港站、梧棲國小站及童綜合醫院站，中市府捷運工程局9日辦全民健走，邀民眾著藍色服裝沿未來站點健走約6公里，現場安排藍色造型競賽及摸彩活動，歡迎市民參與。

此外，盧秀燕表示，10日下午2時30分到3時中部地區城鎮韌性防空演習，人車管制，今年首度模擬行動網路降速情境，建議民眾事先下載「警政服務App」及「消防防災e點通」查住家或工作地點附近防空避難處所。

她說，已要求市府各局處及區公所提前盤點數位服務及應變措施，確保重要公共服務不中斷，維護市民權益。

中市府30日辦「台中戰鬥陀螺嘉年華」，即日起開放報名；盧秀燕說，她「很會打」，歡迎大小朋友同樂，體驗戰鬥陀螺魅力，讓全民運動融入日常生活。