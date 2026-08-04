影／南投擬砸22億拆25年大樓再新建惹議 許淑華親解原因

南投縣政府綜合大樓於九二一地震後啟用，屋齡僅25年，縣府卻規畫斥資22.5億元拆除重建惹議，議員要求專案報告。縣長許淑華今說明，府內既有空間不敷使用且分散，洽公不便，停車空間也不足，才決定重建，將依議會要求進行報告。

縣長許淑華指出，南投市三和一路上的縣府綜合大樓是在九二一地震後興建，當初作為震後臨時辦公大樓，曾交由計畫處管理作資訊大樓之用，去年移撥給社會及勞動局，供該局部分單位辦公，以及輔具服務資源中心，服務有社福需求民眾。

但因九二一地震後至今已27年，期間府內局處單位有調整或增加，縣府大樓及綜合2棟大樓的現有空間已不敷使用，也造成同一單位辦公空間不集中，分散在不同棟或不同樓層，導致洽公不便，常惹民眾抱怨。

此外，該大樓建物部分空間有壁癌、漏水等問題，縣府每年須斥資修繕，加上縣府及周邊停車格有限，無法支應府內同仁及洽公民眾使用；為讓該大樓空間功能能符合現行辦公使用，能更妥善運用，縣府才會評估拆除，並推動新建大樓。

許淑華說，縣府綜合大樓新建後，將能讓社勞局有一整棟使用空間外，其地下停車場也將與縣府大樓地下停車場連通，停車格將大增，未來甚至可提供月租車位供市民使用，去年才會研擬分年度編列22.6億元新建大樓，擴大行政服務量能。

針對新建縣府綜合大樓所費不貲，有議員於臨時會提案要求縣府就該大樓拆除重建計畫進行專案報告，縣府後續將進一步彙整該新建建物規模、場域空間整體規畫、工程期程、經費估算及各年度預算編列等，於縣議會定期會再進行報告說明。

南投縣政府擬斥資22.5億元將屋齡僅25年的綜合大樓拆除重建，引發質疑，議員為此要求專案報告。記者賴香珊／攝影

南投縣政府擬斥資22.5億元將屋齡僅25年的綜合大樓拆除重建，引發質疑，議員為此要求專案報告。記者賴香珊／攝影

南投縣政府擬斥資22.5億元將屋齡僅25年的綜合大樓拆除重建，引發質疑，議員為此要求專案報告。記者賴香珊／攝影

南投縣政府擬斥資22.5億元將屋齡僅25年的綜合大樓拆除重建，引發質疑，縣長許淑華今親自說明。記者賴香珊／攝影

南投縣政府擬斥資22.5億元將屋齡僅25年的綜合大樓拆除重建，引發質疑，議員為此要求專案報告。記者賴香珊／攝影

南投縣政府擬斥資22.5億元將屋齡僅25年的綜合大樓拆除重建，引發質疑，議員為此要求專案報告。記者賴香珊／攝影