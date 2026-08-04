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彰化員林市三路口銜接員林大道今開工 王惠美語重心長這樣說

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所舉行三條街與祥和街、條和八街及條和三街交叉路口開闢工程，縣長王惠美到場主持工程動工典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所舉行三條街與祥和街、條和八街及條和三街交叉路口開闢工程，縣長王惠美到場主持工程動工典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化員林市184公頃市地重劃計畫環狀道路，與多處路口相接卻未打通，用路人使用導航開車走到底看見「紐澤西」護欄，市公所今舉行三條街與祥和街、條和八街及條和三街交叉路口開闢工程開工典禮，完工後184重劃區瓶頸路口盡數完成銜接。

員林市公所今在條和三街舉行開工典禮，縣長王惠美主持祈福儀式，並表示，身體如果要好，血路就要通，經濟如果好，交通就一定要通，過去種種因素無法順利進行三條街與祥和街、條和八街及條和三街交叉路口的開闢工程，如開工是一個很好的開始，相信完工後，員林184重劃區內三條街周邊的主要路段打通後，交通跟著通暢。

王惠美又表示，地價逐年上漲，道路用地取得成本大幅增加，市公所經費有限難以獨力負擔，導致路網長年無法順利銜接，縣府看見市公所解決問題的決心，這次工程總經費約3829萬元，在縣議會支持下，縣府補助用地費和工程費達3816萬5千元。王惠美隨後語重心長的說「把事情做對了，後面的人更輕鬆。」

員林市代理市長賴致富指出，2013年員林市184公頃市地重劃的環狀道路（員林大道）通車以來，市公所一直努力打通重劃區內道路，已故市長游振雄任內打通合作街口、大榮街口、大和街口，接著發包條和10街、11街、12街，目前施工中。

賴致富說，今三條街與祥和街、條和八街及條和三街交叉路口開闢工程開工，市公所感謝地主配合協議價購，幫員林市開通道路，預計75個工作天完成，通車後不再發生導航顯示道路暢通，用路人開到路底卻看見紐澤西護欄「此路不通」。

與員林大道相接的道路陸續開通，市公所同步設置交通號誌，因新開的三條街路幅較小、車流穿梭交叉路口較複雜，市公所提醒用路人行經新開通路段時務必注意行車安全。

王惠美 員林 彰化

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