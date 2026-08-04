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彰縣身障團體中秋禮盒展售 王惠美與康康力挺公益

中央社／ 彰化4日電

為協助縣內身障團體庇護工場拓展通路，彰化縣府舉辦中秋禮品聯合展售推廣會，縣長王惠美與藝人康康出席力挺，康康還當場訂購8家共8萬元的中秋禮盒，呼籲大家一起作公益

彰化縣政府今天上午在縣府中庭，舉辦「用愛點亮中秋」身障機構團體及庇護工場中秋節禮盒聯合展售推廣記者會，邀集8家縣內身心障礙福利機構及庇護工場，共同展售特色禮盒，彰化縣長王惠美及藝人康康與會，康康在展售會上還訂購8家各新台幣1萬元的中秋禮盒，力挺身障機構團體。

王惠美致詞時說，推廣會要向大家推薦縣內8家身障機構與庇護工場所做出來的產品，感謝身障機構夥伴的用心培育，協助身障者克服困難、培養一技之長。

王惠美指出，感謝藝人康康力挺，還有白雲、米可白等藝人錄製影片共同力挺身障團體行銷推廣，而每一份中秋禮盒不僅傳達節日祝福，也是對身障者最大的鼓勵，支持身障者能夠穩定就業、自立生活。

康康說，自己也是2個孩子的爸爸，因此對慢飛天使與身障孩子的辛苦與努力，格外感同身受，他深受感動，更決定不只出力，還要出錢。

彰縣府社會處指出，今年活動特別邀集9名藝人拍攝公益開箱影片，透過明星影響力為縣內身心障礙團體精心製作的中秋禮品宣傳，縣府希望透過聯合展售推廣活動，帶動更多民間企業、機關團體及民眾響應公益採購，支持身障者穩定就業、自立生活。

王惠美 康康 公益

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