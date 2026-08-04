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全國技能競賽落幕 中彰投分署奪7金7銀7銅

中央社／ 台中4日電

第56屆全國技能競賽已落幕，勞動力發展署中彰投分署今天公布，在26項參賽職類中，共獲7面金牌、7面銀牌、7面銅牌，其中工業機械、機器人系統整合及汽車技術等職類更包辦前3名。

第56屆全國技能競賽2日在台北南港展覽館圓滿落幕，計有全國1070名選手同場競技，總統賴清德親自出席閉幕典禮並頒發金牌獎項。

勞動部勞動力發展署中彰投分署說明，在26項參賽職類中，培訓選手共榮獲7面金牌、7面銀牌、7面銅牌、20名優勝及14名佳作，其中工業機械、機器人系統整合及汽車技術等職類更包辦金、銀、銅牌前3名，展現中彰投分署長期培育技能人才的豐碩成果。

中彰投分署近年來持續因應智慧製造發展趨勢，逐步更新訓練設備，精進課程內容及提升訓練師知能，並將工業手臂應用導入精密機械及機電整合課程，強化學員自動化生產、程式設計與系統整合能力；在這次競賽獲佳績，也展現分署深耕智慧製造人才培育的成果。

中彰投分署表示，代表分署參加「機器人系統整合」職類的鍾碩珉，去年全國賽因程式設計失誤，與獎牌擦身而過。歷經挫敗後，他重新檢討並調整分工，與台中高工學弟余閎任搭檔再戰，2人憑藉1年來培養的默契與臨場應變能力，順利完成所有任務摘下金牌。

在全國公立職業訓練場中唯一設有完整汽車技術場域的中彰投分署，在這屆汽車技術職類一舉包辦前4名。分署指出，近年因應淨零轉型及智慧運具發展浪潮，分署率先打造電動車訓練場域，逐步將電動車檢修技術、智慧診斷等新興技術融入汽車修護相關課程，培育符合產業需求的新世代關鍵技術人才。

全國技能競賽 金牌 勞動力

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