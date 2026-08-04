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彰化184重劃區瓶頸將打通 員林大道路網串聯

中央社／ 彰化4日電

彰化員林市公所今天舉行三條街與祥和街、條和八街及條和三街路口開闢工程開工儀式，工期估75天，完工後員林市184重劃區瓶頸路口將全打通，補齊員林大道環狀路網最後拼圖。

彰化縣長王惠美、員林市代理市長賴致富及各級民代等人出席開工祈福儀式。公所表示，2013年起員林184公頃市地重劃計畫環狀路線工程相繼竣工，員林大道通車以來，建立大員林經濟發展基礎，但受既有建物、土地所有權及地形等限制，存在部分瓶頸路口，影響區域網絡串聯。

根據公所資料，員林184公頃市地重劃區銜接路口開通，共規劃3期工程。2022年率先打通大榮街與大和街瓶頸路口；其次為橋愛一街與合作街，以及三條街與條和十街、條和十一街與條和十二街，近期將完工；第3期為三條街與祥和街、條和八街及條和三街路口。

王惠美表示，隨時間推移，土地取得成本大幅增加，公所因經費有限難以獨力負擔，導致路網無法順利銜接，這次工程總經費約新台幣3829萬元，彰化縣政府補助3816萬餘元，協助取得關鍵土地以完善員林大道路網，未來將持續合作，針對新生路及台鐵員林車站周邊道路打通工程共同努力。

賴致富指出，員林184重劃區內交通路網逐步打通，讓民眾行車更便利，道路開闢最關鍵在於地主配合，協議價購過程順利；提醒民眾，三條街路幅較小，且車流穿梭路口較複雜，行經新開通路段務必注意安全。

彰化 員林 重劃區

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