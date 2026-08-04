姪女早療成契機 餐飲教師奔走3年成立庇護工場拚中秋禮盒戰

彰化樂軒然庇護工場去年成立，目前有5名智能障礙庇護員投入烘焙工作。執行長林芷瑩因姪女早療經歷，決定投入服務，歷經3年籌備終於在花壇成立庇護工場，今年首度推出中秋禮盒，希望讓更多人看見身障朋友的能力與價值。

林芷瑩表示，姪女2歲多時仍不會走路，經歷長時間早療，如今升上國二仍需要許多協助，這段陪伴過程讓她深刻理解身障家庭的辛苦，也希望為身障者打造能安心工作的環境。

她說，3年前開始籌設庇護工場，原本規劃在大村設點，甚至支付1年租金，但因場地沒有竣工圖，最後無法完成設立，只能重新尋找據點，直到找到花壇現址才順利成立。如今她運用自身烘焙專長，帶領庇護員學習製作糕點，希望每個人都能習得一技之長，透過工作建立自信。

中秋節向來是社福機構一年中最重要的銷售檔期，彰化縣政府今天邀集縣內8家身心障礙福利機構、團體及庇護工場共同展售特色禮盒，縣長王惠美與藝人康康到場力挺，康康現場向8家機構各認購1萬元禮盒，共計8萬元。

面對市場競爭，各機構也推出不同特色商品。慈生仁愛院除延續鳳梨酥禮盒，今年新增梅花脆餅、金沙元寶酥等品項，推出380元至510元不同價位組合；愛加倍庇護工場則與畫家陳炳臣聯名推出咖啡文創禮盒，拓展消費族群，銷售較去年成長約3成。

此外，喜樂保育院推出「喜樂真愛禮盒」、慈恩庇護休閒農場推出「黃金瓜瓜禮盒」、肯納兒烘焙坊推出「肯納綜合禮盒」、小嶺頂愛啟兒關懷協會推出「宇宙奇想禮盒」、康復之友協會推出「土鳳梨酥禮盒」，各自結合烘焙、農產及文創特色，展現身障朋友努力工作的成果。