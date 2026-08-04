快訊

父母為省錢冷氣調弱風 業者實測結果「反而更耗電」風向也有差

青年撞賓士新車要賠5個月薪水 車主一句話免賠還有最暖結局

台積電出手了！宣布捐2.5億日圓援助熊本震災 加碼發起員工募款

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷藍線土建工程8月12日開工 市府辦台中港到童綜合醫院健走

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中捷藍線BC11土建工程標7月中決標，8月12日動工，市府將於8月9日舉辦藍線嘉年華健走活動，路線就是BC11標的3個站點。圖／台中市府提供
中捷藍線BC11土建工程標7月中決標，8月12日動工，市府將於8月9日舉辦藍線嘉年華健走活動，路線就是BC11標的3個站點。圖／台中市府提供

台中捷運藍線去年整體開工，今年起陸續將土建工程上網招標，上月第一標BC11順利招標簽約，包含台中港到童綜合醫院3個高架車站，8月12日動工。台中市長盧秀燕表示，為了慶祝土建工程開工，市府8月9日將舉辦藍線健走，路線就是BC11標的3個站。

中市府今天上午開市政會議，盧秀燕表示，藍線去年開工，前兩項工程分別是機電和機廠，都順利發包開工，第三項重大工程就是土建，第一標BC11已經順利發包，包含藍線第一站台中港、第二站梧棲國小，以及第三站童綜合醫院，8月12日開工。

盧秀燕指出，為了慶祝土建第一標開工，捷運工程局將舉辦藍線嘉年華健走活動，由於開工日是周三上班日，市府將活動時間提前到8月9日周日，走的路線就是從台中港到童綜合醫院，往返約6公里，民眾可以透過健走活動，看看藍線前三站的沿途風光。

盧秀燕補充，因為整個活動叫做「藍色嘉年華」，希望當天參加的民眾穿著藍色系的服裝，市府也會舉辦藍色造型競賽，評選出3個獎項，分別是藍線王者獎、藍色美學獎與藍線創意獎，每組各取3名、每一名獎金3000元；全程走完的民眾可以獲得摸彩券，最大獎是65吋液晶電視。

捷工局說明，BC11標全長約2.49公里，起自台中港臨港路四段，以高架方式沿臨港路往南，在臨港路與台灣大道路口附近設置B01站，沿台灣大道向東，梧棲國小設置B02站、童綜合醫院設置B03站；BC11標7月14日決標，決標金額約119.57億元，工期1950個日曆天。

藍線 台中 中捷

延伸閱讀

台南捷運藍線將動工 信義房屋專家：沿線房價「平實營區」最搶眼

南市第七條捷運規畫曝光 首度跨足溪北佳里麻豆善化

三鶯線通車改變購屋版圖！高收入首購族沿藍線找房 「若水秧翠」成新焦點

台北捷運萬大線列車動態測試 雙北市長一同搭乘體驗

相關新聞

中捷藍線土建工程8月12日開工 市府辦台中港到童綜合醫院健走

台中捷運藍線去年整體開工，今年起陸續將土建工程上網招標，上月第一標BC11順利招標簽約，包含台中港到童綜合醫院3個高架車站，8月12日動工。台中市長盧秀燕表示，為了慶祝土建工程開工，市府8月9日將舉辦藍線健走，路線就是BC11標的3個站。

埔里鎮長選戰開打 攻防聚焦掩埋場

南投縣民進黨前議員、聯輔基金會前總經理葉仁創昨正式宣布參選埔里鎮長，對決國民黨議員黃世芳。埔里廢棄物掩埋場案成攻防焦點，葉與縣長參選人温世政同台承諾「堅決反對」、擋到底；黃世芳說，須視地方需求評估，但絕不允許儲放汙染性廢棄物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。