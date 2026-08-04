中捷藍線土建工程8月12日開工 市府辦台中港到童綜合醫院健走

台中捷運藍線去年整體開工，今年起陸續將土建工程上網招標，上月第一標BC11順利招標簽約，包含台中港到童綜合醫院3個高架車站，8月12日動工。台中市長盧秀燕表示，為了慶祝土建工程開工，市府8月9日將舉辦藍線健走，路線就是BC11標的3個站。

中市府今天上午開市政會議，盧秀燕表示，藍線去年開工，前兩項工程分別是機電和機廠，都順利發包開工，第三項重大工程就是土建，第一標BC11已經順利發包，包含藍線第一站台中港、第二站梧棲國小，以及第三站童綜合醫院，8月12日開工。

盧秀燕指出，為了慶祝土建第一標開工，捷運工程局將舉辦藍線嘉年華健走活動，由於開工日是周三上班日，市府將活動時間提前到8月9日周日，走的路線就是從台中港到童綜合醫院，往返約6公里，民眾可以透過健走活動，看看藍線前三站的沿途風光。

盧秀燕補充，因為整個活動叫做「藍色嘉年華」，希望當天參加的民眾穿著藍色系的服裝，市府也會舉辦藍色造型競賽，評選出3個獎項，分別是藍線王者獎、藍色美學獎與藍線創意獎，每組各取3名、每一名獎金3000元；全程走完的民眾可以獲得摸彩券，最大獎是65吋液晶電視。

捷工局說明，BC11標全長約2.49公里，起自台中港臨港路四段，以高架方式沿臨港路往南，在臨港路與台灣大道路口附近設置B01站，沿台灣大道向東，梧棲國小設置B02站、童綜合醫院設置B03站；BC11標7月14日決標，決標金額約119.57億元，工期1950個日曆天。