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影／埔里鎮長選戰開打首戰掩埋場…綠喊擋到底 藍營畫紅線

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣民進黨議員、聯輔基金會前總經理葉仁創（中）今宣布參選埔里鎮長，現任鎮長廖志城交遞接力棒象徵傳承。記者賴香珊／攝影
南投縣民進黨議員、聯輔基金會前總經理葉仁創（中）今宣布參選埔里鎮長，現任鎮長廖志城交遞接力棒象徵傳承。記者賴香珊／攝影

南投縣民進黨議員、聯輔基金會前總經理葉仁創今宣布參選埔里鎮長，對決國民黨議員黃世芳。廢棄物掩埋場案成攻防焦點，葉與縣長參選人温世政同台承諾「堅決反對」擋到底；黃世芳說，須視地方需求評估，但絕不允許儲放汙染性廢棄物。

埔里是南投縣四大鎮市之一，現任民進黨鎮長廖志城連任屆滿，隨年底選舉逼近，選情備受關注。國民黨黃世芳轉換跑道選鎮長，綠營人選一度難產，為保綠地，黨主席賴清德總統勸進台灣中小企業聯合輔導基金會前總經理葉仁創返鄉參選。

葉仁創今虎嘯山莊宣布參選，廖志城親自交遞接力棒象徵傳承，温世政也到場站台。葉、温兩人同台提出行動醫療車進社區據點、友善通學步道與育兒環境，引進AI智慧交通系統導帶動觀光等政策牛肉，更共同承諾堅決反對廢棄物掩埋場。

由於，有民間業者在埔里南港溪上游申設24.62公頃廢棄物掩埋場，一階環評雖遭縣府駁回，地方仍憂心死灰復燃。温世政和葉仁創強調，兩人將會以最堅定的態度「擋到底」，絕對不容許掩埋場及任何汙染傷害埔里的好山好水與鄉親健康。

對於葉仁創參選及其政見，國民黨埔里鎮長參選人黃世芳說，對手並非政壇新手，且帶著中央豐富資源來打這場選戰，他將審慎應對，除了持續深耕勤走基層，也會推出幫助地方發展的觀光、社福及產業等政見，讓鎮民了解比較兩人政策論述。

針對掩埋場開發，他表示，鄉親其實常反映，鎮內合法棄土場與土資場量能不足，導致營建廢棄物須外運至其他縣市處理，所費不貲，因此會就鎮內需求估評相關場址申設，但僅限營建廢棄物，絕不允許具汙染性的廢棄物儲放在埔里鎮內。

縣府則表示，埔里掩埋場開發案已於今年6月環評審查會議中決議明確駁回，唯無法禁止業者再次提出掩埋場環評申請；但業者若要重提申請，須完成3場公聽會、說明開發行為的合理性及必要性等前次環評會議結論，縣府才會受理審查。

南投縣民進黨議員、聯輔基金會前總經理葉仁創今宣布參選埔里鎮長。記者賴香珊／攝影
南投縣民進黨議員、聯輔基金會前總經理葉仁創今宣布參選埔里鎮長。記者賴香珊／攝影

南投縣民進黨議員、聯輔基金會前總經理葉仁創（左起）今宣布參選埔里鎮長，現任鎮長廖志城、縣長參選人温世政站台。記者賴香珊／攝影
南投縣民進黨議員、聯輔基金會前總經理葉仁創（左起）今宣布參選埔里鎮長，現任鎮長廖志城、縣長參選人温世政站台。記者賴香珊／攝影

南投縣民進黨議員、聯輔基金會前總經理葉仁創（中）今宣布參選埔里鎮長，黨內同志為他站台。記者賴香珊／攝影
南投縣民進黨議員、聯輔基金會前總經理葉仁創（中）今宣布參選埔里鎮長，黨內同志為他站台。記者賴香珊／攝影

南投縣民進黨議員、聯輔基金會前總經理葉仁創今宣布參選埔里鎮長。記者賴香珊／攝影
南投縣民進黨議員、聯輔基金會前總經理葉仁創今宣布參選埔里鎮長。記者賴香珊／攝影

國民黨議員黃世芳今年選舉轉換跑道，他將選埔里鎮長。圖／民眾提供
國民黨議員黃世芳今年選舉轉換跑道，他將選埔里鎮長。圖／民眾提供

埔里 藍營 葉仁創 廢棄物

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