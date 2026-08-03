歷經抗爭…彰化打鐵厝產業園區今動工 拚明年底完工帶22億元年產值

占地10公頃的「彰化縣打鐵厝（北側）產業園區」，今天舉辦公共設施開工典禮，將施設包括道路綠地、汙水處理廠、滯洪池、停車場、自來水設施等工程，縣長王惠美表示，預估園區公共設施明年底開發完成，啟動營運後可創造超過22億元年產值，與超過1千個就業機會。

鹿港打鐵厝產業園區開發案是繼芳苑鄉火葬場案，都是縣長王惠美任內的指標性建設之一，卻同因汙染環境疑慮，遭附近居民及環保團體抗爭，最後在王惠美任期屆滿不到五個月內，先後動工，對王惠美有特別的意義。

打鐵厝（北側）產業園區公共工程開工典禮今天在鹿港鎮富麗大鎮北側舉行，縣長王惠美表示，開發過程中，地方一直很擔心會有汙染產業的進駐，未來將引進的都是低汙染產業，涵蓋製造業、汽機車業、自行車零件製造業以及醫療器材等優質產業，縣府更規劃了餐飲業、便利商店來完善園區生活機能。

王惠美感謝經濟部補助經費1800萬元，台糖公司提供土地共同開發，且與彰化基督教醫院合作開闢主要聯外動線打鐵厝大道，另陸續動土的園區服務中心3樓建築，1樓作為園區管理中心，2、3樓設置托嬰中心，可收托40餘位嬰幼兒，滿足園區內員工家庭照顧需求，是一個結合由中央、地方、國營事業及民間共同開發的成功典範。

王惠美指出，園區鄰近國道1號彰化交流道約6公里，距離鹿港市區約3.5公里，具備串聯南北高速運輸及東西向區域交通的區位優勢，且鄰近彰濱、福興、全興等產業園區，周邊產業聚落完善。

台糖公司副總經理蔡東霖表示，打鐵厝產業園區規劃良好，未來將引進生技醫療、高科技設備製造、汽機車與自行車零組件等低汙染產業，尚未動工就已有成交紀錄，可見相當受矚目，台糖未來將持續秉持「只租不售」的原則，與縣府密切配合，透過出租方式降低廠商進駐的門檻與資金負擔，期待未來攜手促進地方產業繁榮。

縣議員凃淑媚表示，打鐵厝開發案2018年規畫以來，因居民、環團的抗爭，一路走來，終於動工，未來彰基也會在鄰近規劃建置長照大樓來因應未來人口老化的趨勢，打造一個安居樂業的創業環境。

縣經濟暨綠能發展處表示，為提供彰化廠商低汙染轉型與製程創新所需的基礎條件，降低企業投資與建廠的時間與成本，打鐵厝(北側)產業園區規畫有汙水處理操控中心，每天可處理163公噸生活汙水及事業廢水，處理後的廢水，全部作為園區廠商製程用水及道路、空地灑水抑制揚塵使用，達成全回收再利用。

占地10公頃的「彰化縣打鐵厝（北側）產業園區」，今天舉辦公共設施開工典禮，將施設包括道路綠地、汙水處理廠、滯洪池、停車場、自來水設施等工程，預估明年底完成。 記者劉明岩／攝影