體檢潭子雅潭路3大淹水熱點 民代會勘提出中短期治水對策

台中市潭子區雅潭路沿線崇德路口、勝利路口及中山路口在颱風來襲時曾積淹水，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天邀相關單位現勘釐清淹水成因，要求移除崇德路口妨礙排水的私設管線，崇德路口側溝銜接雅潭路大排1個月內完成改善，評估提前截流排入大排；勝利路口將加大排水斷面、優化灌排系統，中山路口增設細目格柵板提升排水效能，透過短、中期改善措施，逐步改善雅潭路沿線淹水問題。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天現勘「潭子區雅潭路易淹水路段」，包括崇德路口、勝利路口及中山路口等三處熱點，建設局、水利局、農田水利署台中管理處潭子工作站、潭子區長劉汶軒、東寶里長林銘泉、潭秀里長陳健峯等人到場，逐一了解淹水成因，研商具體改善對策。

東寶里長林銘泉指出，雅潭路與崇德路口淹水問題已困擾地方10多年，每逢豪雨幾乎必淹，今年颱風及豪雨期間情況更為嚴重。他認為，側溝銜接雅潭路大排設計不良，加上下游排水回堵，導致雨水無法迅速宣洩。潭子區清潔隊平時清淤也發現，上游排水斷面大於下游，形成通水瓶頸，使積水問題始終無法有效改善。

養護工程處研判，崇德路口主要是下游箱涵疑似阻塞，造成水位回流至雅潭路側溝，溝內附掛管線過多，影響排水效率；建議先完成下游阻塞段清淤，並加大排水斷面，同時由農田水利署評估調整入流水量，以提升整體排水能力。

勝利路口積水熱點，潭秀里長陳健峯表示，當地灌排兩用溝渠平時供農民取水灌溉，農民設置擋板後，豪雨來臨時容易造成排水受阻，導致路面積水。養護工程處指出，過去多次積水與灌溉溝垃圾、雜物堵塞及取水擋板影響宣洩有關，建議由專責人員管理擋水板、定期清理溝渠，並評估將灌溉溝與排水系統連結，提高整體排水效率。

賴朝國表示，雅潭路雨水下水道內附掛管線相當複雜，部分甚至查無所有權單位，不排除有人未經申請私自設置，妨礙排水，也增加後續維護困難，建議全面清查，凡未經核准設置者應立即移除，讓排水系統恢復應有功能。

中山路口部分，賴朝國指出，經現場了解，該處主要因民宅地勢較低，人行道施工時已設置截水槽及洩水孔，但此次因短時間豪雨雨量過大，導致排水宣洩不及。養工處表示，後續將持續觀察是否屬常態性積水，再於洩水孔增設細目格柵板，以提升排水效率。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，雅潭路三處淹水點成因各有不同，必須對症下藥，不能以單一方式處理。他強調，排水系統最重要的是保持暢通，若發現未經核准附掛於排水溝內的管線，應立即移除，避免影響排水效率，確保民眾生命財產安全。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天現勘「潭子區雅潭路易淹水路段」。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供