影／精神衛生法參審新制上路 台中地院17人宣誓 王漢章：共護病權

因應精神衛生法專家參審新制在本月1日施行，台中地方法院今早辦理「嚴重病人保護安置事件中區參審員宣誓典禮」，由院長王漢章主持授證，有17名精神科醫師與病權團體代表出席宣誓就任。王說，今天的宣誓儀式，象徵我國精神衛生人權保障邁向新里程碑，期許與參審員「共護病權」。

台中地院院長王漢章表示，2022年12月修正公布的精神衛生法第五章條文，從今年8月1日正式實施。未來嚴重病人申請停止強制社區治療、延長強制住院及停止強制住院等事件，將採「法官保留」原則，並由精神科專科醫師、病權團體代表與職業法官組成合議庭，以協商方式共同審理，展現司法對醫療專業的尊重與人身自由保障的正當程序。

王漢章說明，因應法庭空間同步優化，捨棄傳統對立式法檯，改採圓桌協商設計，並設置溫馨病人休息室及雙向獨立的參審員休息室，引入自然光線，搭配視訊審理系統，可與轄內45所指定醫療機構遠距連線，減少病人往返奔波之苦，讓法官、病人與參與者在空間與視線上更趨平等對話。

王漢章強調，整體流程將自醫療端申請、電子卷證傳送，到法院端審理，逐步建立跨司法與醫療體系的數位化程序。

王漢章也說，台中地方法院受指定管轄區域，北從苗栗縣，南至嘉義縣，包含台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市等中部7個縣市，深感責任重大，承諾將竭力提供相關資源，充份支援精神衛生法庭需求，讓合議庭更能妥適行使審判權。

王漢章也向全體參審員表達誠摯感謝，期勉與會參審員，「今天不只是各位三年任期的開始，更是我國精神衛生法從制度走向實踐的重要時刻，讓我們共同守護每一位嚴重病人的自由、尊嚴與被平等對待的權利。」

因應精神衛生法專家參審新制，台中地院優化參審新制的法庭空間。圖／台中地院提供

因應精神衛生法專家參審新制，台中地院院長王漢章（左）今與17名來自醫界、病權團體的參審員，辦理宣誓儀式。記者陳宏睿／攝影

因應精神衛生法專家參審新制，台中地院院長王漢章（右）今與17名來自醫界、病權團體的參審員，辦理宣誓儀式。記者陳宏睿／攝影