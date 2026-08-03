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彰化秀傳產後護理之家疑諾羅群聚 停業清消

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

位於彰化縣鹿港的秀傳產後護理之家上周傳出集體腹瀉，七月卅一日通報衛生局，衛生局表示，初步研判是諾羅病毒感染事件，十三人有症狀，要求停業、全面清消，確保產婦和嬰兒的安全。

彰化縣衛生局表示，秀傳產後護理之家主動通報，十一名員工、兩名產婦出現上吐下瀉、惡心等症狀，初步研判是諾羅病毒造成群聚感染，疫調人員已採檢和追蹤，實際結果需檢驗確認，評估需暫時停業、清消和採檢追蹤，待確認安全無虞才恢復正常營運。

秀傳產後護理之家當天宣布停業，昨表示近日發現照護人員腸胃不適等異常現象，依衛生局指導啟動相關管染管控措施，以最高標準全面淨空管理，進行至少三天全面清潔、消毒環境，完成後通報主管機關查核，再恢復營業。

秀傳產後護理之家也表示，若產婦選擇辦理提前離館，未住宿天數將全額退費，清消作業恢復營運後願意返館續住者，將優先安排入住。

彰化縣衛生局指出，諾羅病毒是常見造成食因性傳染病病毒，主要透過糞口途徑傳染，傳染力及散播力快速廣泛，發病的潛伏期為廿四至四十八小時，平均為卅三至卅六小時，主要症狀有惡心、嘔吐、腹部絞痛和水樣腹瀉，全身性症狀有頭痛、肌肉痠痛、倦怠等，部分病患會輕微發燒，症狀通常持續廿四到七十二小時；因會透過口鼻或眼睛黏膜傳染，最好預防方法就是使用肥皂常洗手以及避免生食。

護理 諾羅病毒 衛生局

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