13人腹瀉...產後護理之家爆疑似諾羅群聚感染 彰化衛生局要求停業清消

彰化縣鹿港秀傳產後護理之家上周13人發生腹瀉，7月31日通報腹瀉群聚事件，衛生局啟動疫調作業，初步研判是諾羅病毒感染，評估需暫時停業、清消和採檢追蹤，待確認安全無虞才恢復正常營運。

彰化縣衛生局今表示，秀傳產後護理之家主動通報，11名員工、兩名產婦出現上吐下瀉、噁心等症狀，初步研判是諾羅病毒造成群聚感染，疫調人員已採檢和追蹤，實際結果需檢驗確認，目前要求停業、全面清消，以確保產婦和嬰兒的安全。

鹿港秀傳產後護理之家當天宣布停業，今表示，近日發現照護人員腸胃不適等異常現象，即主動通報衛生局並依指導啟動相關管染管控措施，以最高標準全面淨空管理，進行至少3天全面清潔、消毒環境，完成後通報主管機關查核，再恢復營業。

鹿港秀傳產後護理之家也表示，若產婦選擇辦理提前離館，未住宿天數將全額退費，清消作業恢復營運後願意返館續住者，將優先安排入住。持續提供完善產後照護。

彰化縣衛生局指出，諾羅病毒是常見造成食因性傳染病病毒，主要透過糞口途徑傳染，傳染力及散播力快速廣泛，發病潛伏期24至48小時，平均為33至36小時，主要症狀有噁心、嘔吐、腹部絞痛和水樣腹瀉，全身性症狀有頭痛、肌肉酸痛、倦怠等，部分病患會有輕微發燒的現象，症狀通常持續24到72小時；因會通過口鼻或眼睛黏膜傳染，最好預防方法就是使用肥皂常洗手和避免生食。