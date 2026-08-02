快訊

13人腹瀉...產後護理之家爆疑似諾羅群聚感染 彰化衛生局要求停業清消

首位女性棒協理事長誕生 周玲妏綽號「周董」個性直率、坦言頭還在暈

把合歡山公路當停車場 警方不忍了…卯起來猛開18張單

聽新聞
0:00 / 0:00

13人腹瀉...產後護理之家爆疑似諾羅群聚感染 彰化衛生局要求停業清消

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣鹿港秀傳產後護理之家公告配合清消，服務時間異動。圖／轉載自鹿港秀傳產後護理之家
彰化縣鹿港秀傳產後護理之家公告配合清消，服務時間異動。圖／轉載自鹿港秀傳產後護理之家

彰化縣鹿港秀傳產後護理之家上周13人發生腹瀉，7月31日通報腹瀉群聚事件，衛生局啟動疫調作業，初步研判是諾羅病毒感染，評估需暫時停業、清消和採檢追蹤，待確認安全無虞才恢復正常營運。

彰化縣衛生局今表示，秀傳產後護理之家主動通報，11名員工、兩名產婦出現上吐下瀉、噁心等症狀，初步研判是諾羅病毒造成群聚感染，疫調人員已採檢和追蹤，實際結果需檢驗確認，目前要求停業、全面清消，以確保產婦和嬰兒的安全。

鹿港秀傳產後護理之家當天宣布停業，今表示，近日發現照護人員腸胃不適等異常現象，即主動通報衛生局並依指導啟動相關管染管控措施，以最高標準全面淨空管理，進行至少3天全面清潔、消毒環境，完成後通報主管機關查核，再恢復營業。

鹿港秀傳產後護理之家也表示，若產婦選擇辦理提前離館，未住宿天數將全額退費，清消作業恢復營運後願意返館續住者，將優先安排入住。持續提供完善產後照護。

彰化縣衛生局指出，諾羅病毒是常見造成食因性傳染病病毒，主要透過糞口途徑傳染，傳染力及散播力快速廣泛，發病潛伏期24至48小時，平均為33至36小時，主要症狀有噁心、嘔吐、腹部絞痛和水樣腹瀉，全身性症狀有頭痛、肌肉酸痛、倦怠等，部分病患會有輕微發燒的現象，症狀通常持續24到72小時；因會通過口鼻或眼睛黏膜傳染，最好預防方法就是使用肥皂常洗手和避免生食。

衛生局 護理 彰化

延伸閱讀

超標苦茶油原料成謎 源春說詞前後不一

上海男泰國食生醃海鮮感染「食腦蟲」 腸道嚴重潰爛出血休克險死

780瓶中鏢！「台灣苦茶油」苯駢芘超標自主通報 新北衛生局要求下架

中聯油脂隱匿…5月就知超標 廠長陳明榮收押

相關新聞

13人腹瀉...產後護理之家爆疑似諾羅群聚感染 彰化衛生局要求停業清消

彰化縣鹿港秀傳產後護理之家上周13人發生腹瀉，7月31日通報腹瀉群聚事件，衛生局啟動疫調作業，初步研判是諾羅病毒感染，評估需暫時停業、清消和採檢追蹤，待確認安全無虞才恢復正常營運。

「十八層地獄」鬼卒被脫褲拔手 彰化南天宮不堪破壞維修票價調增10元

每年農曆七月，彰化市八卦山的南天宮附設「十八層地獄」景點總是遊客倍增，近日廟方宣布反映維護成本，票價調整10元，同時感慨少數遊客缺乏公德心破壞「十八層地」，對牛頭馬面等鬼卒拔手偷配件，行徑「比鬼還可怕」。

彰化歷史建築二水中山堂僅存四壁沒屋頂 地主拒整修公所束手無策

彰化縣二水鄉中山堂自登錄為歷史建築，從未維修，整幢建築僅存四壁，被公告為危險建築。文化局表示，鄉公所收回細部規畫與整修的計畫書，修繕停滯不前。鄉公所今大喊冤枉並指出，二水中山堂土地為私有，地主拒絕整修，鄉公所溝通失敗相當無奈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。